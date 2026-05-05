🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPhilomaxcap AktievorwärtsNachrichten zu Philomaxcap
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reuters würdigt GenH2 als Vorreiter für Innovationen in der Energiespeicherung

    Reuters würdigt GenH2 als Vorreiter für Innovationen in der Energiespeicherung
    Foto: adobe.stock.com

    München (IRW-Press/05.05.2026) - Reuters würdigt GenH2 als Vorreiter im Bereich "Technologien des Wandels" für Innovationen in der Energiespeicherung
    GenH2 in der Kategorie "Technologies of Change" für Energiespeicherung nominiert

    München und Titusville, Florida – 5. Mai 2026 – GenH2 Corp., eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), gab heute bekannt, dass das Unternehmen in die engere Auswahl für die Reuters Events Energy Industry Awards 2026 aufgenommen wurde und in derKategorie "Technologies of Change" für den Energy Storage Award nominiert ist. Die Gewinner werden am Montag, den 22. Juni 2026, in New York City im Rahmen des Reuters Events Global Energy Forum ( https://events.reutersevents.com/energy/energy-industry-awards) bekannt gegeben.

    Die Reuters Events Energy Industry Awards bringen führende Unternehmen und hochrangige Entscheidungsträger aus dem gesamten globalen Energieökosystem zusammen, um herausragende Leistungen in den Bereichen Innovation, Führung und Wirkung zu würdigen. Die diesjährige Shortlist wurde aus mehr als 500 Einreichungen ausgewählt und repräsentiert einen vielfältigen Querschnitt aus Technologieführern, Energieversorgern, Netzbetreibern, Beratungsunternehmen und staatlichen Stellen, die weltweit die Zukunft der Energie vorantreiben.

    Die Nominierung von GenH2 unterstreicht die Führungsrolle des Unternehmens bei der Weiterentwicklung der Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff, insbesondere seine firmeneigene Zero-Loss-Controlled-Storage-Technologie und skalierbare Verflüssigungslösungen, die darauf ausgelegt sind, die wachsende Nachfrage nach sauberer, effizienter Energiespeicherung zu decken.

    "Wir freuen uns, dass Reuters die Kompetenz von GenH2 im Bereich der Verflüssigung und Speicherung von flüssigem Wasserstoff würdigt", sagte Josh McMorrow, Executive Chairman von GenH2. "Die patentierte kontrollierte Speicherung von flüssigem Wasserstoff von GenH2 löst die Achillesferse der Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff, da sie die 30 % bis 50 % Verdampfungsverluste eliminieren kann, die derzeit bei Transport, Speicherung und Abgabe auftreten. Dieser technologische Durchbruch wird die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von Wasserstoff gegenüber fossilen Brennstoffen beschleunigen. Diese Anerkennung unterstreicht die Bedeutung der Flüssigwasserstoff-Technologie von GenH2."

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Reuters würdigt GenH2 als Vorreiter für Innovationen in der Energiespeicherung Reuters würdigt GenH2 als Vorreiter im Bereich "Technologien des Wandels" für Innovationen in der Energiespeicherung GenH2 in der Kategorie "Technologies of Change" für Energiespeicherung nominiert München und Titusville, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     