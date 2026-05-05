Reuters würdigt GenH2 als Vorreiter für Innovationen in der Energiespeicherung

München und Titusville, Florida – 5. Mai 2026 – GenH2 Corp., eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), gab heute bekannt, dass das Unternehmen in die engere Auswahl für die Reuters Events Energy Industry Awards 2026 aufgenommen wurde und in derKategorie "Technologies of Change" für den Energy Storage Award nominiert ist. Die Gewinner werden am Montag, den 22. Juni 2026, in New York City im Rahmen des Reuters Events Global Energy Forum ( https://events.reutersevents.com/energy/energy-industry-awards ) bekannt gegeben.

München (IRW-Press/05.05.2026) - Reuters würdigt GenH2 als Vorreiter im Bereich "Technologien des Wandels" für Innovationen in der Energiespeicherung GenH2 in der Kategorie "Technologies of Change" für Energiespeicherung nominiert

Die Reuters Events Energy Industry Awards bringen führende Unternehmen und hochrangige Entscheidungsträger aus dem gesamten globalen Energieökosystem zusammen, um herausragende Leistungen in den Bereichen Innovation, Führung und Wirkung zu würdigen. Die diesjährige Shortlist wurde aus mehr als 500 Einreichungen ausgewählt und repräsentiert einen vielfältigen Querschnitt aus Technologieführern, Energieversorgern, Netzbetreibern, Beratungsunternehmen und staatlichen Stellen, die weltweit die Zukunft der Energie vorantreiben.

Die Nominierung von GenH2 unterstreicht die Führungsrolle des Unternehmens bei der Weiterentwicklung der Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff, insbesondere seine firmeneigene Zero-Loss-Controlled-Storage-Technologie und skalierbare Verflüssigungslösungen, die darauf ausgelegt sind, die wachsende Nachfrage nach sauberer, effizienter Energiespeicherung zu decken.

"Wir freuen uns, dass Reuters die Kompetenz von GenH2 im Bereich der Verflüssigung und Speicherung von flüssigem Wasserstoff würdigt", sagte Josh McMorrow, Executive Chairman von GenH2. "Die patentierte kontrollierte Speicherung von flüssigem Wasserstoff von GenH2 löst die Achillesferse der Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff, da sie die 30 % bis 50 % Verdampfungsverluste eliminieren kann, die derzeit bei Transport, Speicherung und Abgabe auftreten. Dieser technologische Durchbruch wird die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von Wasserstoff gegenüber fossilen Brennstoffen beschleunigen. Diese Anerkennung unterstreicht die Bedeutung der Flüssigwasserstoff-Technologie von GenH2."