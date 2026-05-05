JEFFERIES stuft Ferrari auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der jüngste Trendumschwung bei den Analystenerwartungen hin zum Positiven habe sich bestätigt, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bis Februar sei der Trend negativ gewesen, doch in den vergangenen drei Monaten seien die Experten für den Sportwagenbauer konstruktiver geworden. Der Ausblick sei wenig überraschend bestätigt worden./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 287,4EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte