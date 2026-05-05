JEFFERIES stuft Ferrari auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der jüngste Trendumschwung bei den Analystenerwartungen hin zum Positiven habe sich bestätigt, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bis Februar sei der Trend negativ gewesen, doch in den vergangenen drei Monaten seien die Experten für den Sportwagenbauer konstruktiver geworden. Der Ausblick sei wenig überraschend bestätigt worden./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 287,4EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 350,00 $ , was eine Steigerung von +23,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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