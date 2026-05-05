JEFFERIES stuft ING GROEP N.V. auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Bei der niederländischen Bank habe diesmal das Nettozinsergebnis (NII) im Rampenlicht gestanden, schrieb Theo Massing in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im ersten Quartal habe sich dessen starke Entwicklung bestätigt. Er passte daraufhin seine NII-Erwartungen bis 2028 im Schnitt um drei Prozent nach oben an, jene für die Erträge aber nur um ein Prozent./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 24,26EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Theo Massing
Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Theo Massing
Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
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