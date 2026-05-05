JEFFERIES stuft ING GROEP N.V. auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Bei der niederländischen Bank habe diesmal das Nettozinsergebnis (NII) im Rampenlicht gestanden, schrieb Theo Massing in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im ersten Quartal habe sich dessen starke Entwicklung bestätigt. Er passte daraufhin seine NII-Erwartungen bis 2028 im Schnitt um drei Prozent nach oben an, jene für die Erträge aber nur um ein Prozent./rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 24,26EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Theo Massing

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

