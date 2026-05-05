PayPal Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 05.05.2026

Die PayPal Aktie ist bisher um -9,65 % auf 38,98€ gefallen. Das sind -4,16 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,26 %, geht es heute bei der PayPal Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von PayPal in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +28,97 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,03 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von PayPal -14,40 % verloren.

Während PayPal deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,70 %.

PayPal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,66 % 1 Monat +14,03 % 3 Monate +28,97 % 1 Jahr -26,68 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

Stand: 05.05.2026, 15:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um PayPal-Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aussichten. Die Debatte dreht sich um Rebound-Hoffnungen trotz gemischter Guidance, solide Kennzahlen (EPS ca. 1,34; Umsatz ca. 8,4 Mrd.) und starke Cashflows/Buybacks, sowie um technische Signale wie Pre-Market-Gaps. Themen sind Venmo-/Branded-Checkout-Wachstum, Europa-US-Reaktionen und Spekulationen über Übernahmen bzw. Handelspositionen vor Quartalszahlen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

Informationen zur PayPal Aktie

Es gibt 900 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,82 Mrd.EUR € wert.

Nach Verlusten am Vortag werden die US-Börsen am Dienstag freundlich erwartet. Der Nasdaq 100 dürfte seinen Rekordlauf zugleich fortsetzen. Die Ölpreise, die zum Wochenstart angesichts der wieder zugespitzten Lage im Nahen Osten kräftig zugelegt …

Starke Zahlen treffen auf einen schwächeren Ausblick. Während Umsatz und Gewinn überzeugen, rechnet PayPal im laufenden Quartal mit einem sinkendem Ergebnis.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

So schlagen sich die Wettbewerber von PayPal

American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,28 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,38 %.

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Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.