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    Besonders beachtet!

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    PayPal Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 05.05.2026

    Am 05.05.2026 ist die PayPal Aktie, bisher, um -9,65 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PayPal Aktie.

    Besonders beachtet! - PayPal Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 05.05.2026
    Foto: StockMarketVisuals - stock.adobe.com

    PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

    PayPal Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.05.2026

    Die PayPal Aktie ist bisher um -9,65 % auf 38,98 gefallen. Das sind -4,16  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,26 %, geht es heute bei der PayPal Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von PayPal in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +28,97 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,03 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von PayPal -14,40 % verloren.

    Während PayPal deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,70 %.

    PayPal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,66 %
    1 Monat +14,03 %
    3 Monate +28,97 %
    1 Jahr -26,68 %
    Stand: 05.05.2026, 15:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um PayPal-Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aussichten. Die Debatte dreht sich um Rebound-Hoffnungen trotz gemischter Guidance, solide Kennzahlen (EPS ca. 1,34; Umsatz ca. 8,4 Mrd.) und starke Cashflows/Buybacks, sowie um technische Signale wie Pre-Market-Gaps. Themen sind Venmo-/Branded-Checkout-Wachstum, Europa-US-Reaktionen und Spekulationen über Übernahmen bzw. Handelspositionen vor Quartalszahlen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

    Zur PayPal Diskussion

    Informationen zur PayPal Aktie

    Es gibt 900 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,82 Mrd.EUR € wert.

    Nasdaq weiter auf Rekordkurs erwartet


    Nach Verlusten am Vortag werden die US-Börsen am Dienstag freundlich erwartet. Der Nasdaq 100 dürfte seinen Rekordlauf zugleich fortsetzen. Die Ölpreise, die zum Wochenstart angesichts der wieder zugespitzten Lage im Nahen Osten kräftig zugelegt …

    PayPal überrascht – doch der Ausblick sorgt für Stirnrunzeln


    Starke Zahlen treffen auf einen schwächeren Ausblick. Während Umsatz und Gewinn überzeugen, rechnet PayPal im laufenden Quartal mit einem sinkendem Ergebnis.

    Spannende Updates von: Pfizer, PayPal, American Express, Cummins, SAP & Biontech


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    So schlagen sich die Wettbewerber von PayPal

    American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,28 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,38 %.

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    Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


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    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7U
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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