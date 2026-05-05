Precisely treibt die Entwicklung von Agentic-Ready Data mit einem neuen KI-Agenten, dem Data Product Marketplace und MCP-fähigen APIs voran
Die neuesten Erweiterungen der Data Integrity Suite helfen Unternehmen dabei, vertrauenswürdige Daten zu erstellen, zu teilen und in KI-gesteuerten Workflows und Analysen zu nutzen
BURLINGTON, Massachusetts, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, gab heute neue Funktionen seiner Data Integrity Suite bekannt, die Unternehmen dabei unterstützen, Agentic-Ready Data zu erstellen, zu teilen und zu nutzen. Dabei handelt es sich um Daten höchster Qualität, die für KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen im gesamten Unternehmen integriert, verwaltet und angereichert werden. Die neue Version führt einen Data Integration Agent ein, der den Gio AI Assistant ergänzt – einen Marktplatz für Datenprodukte, der durch eine Partnerschaft mit Huwise in die Data Integrity Suite integriert wurde – sowie erweiterte APIs, auf die nun über einen von Precisely gehosteten MCP-Server (Model Context Protocol) zugegriffen werden kann.
Die meisten Unternehmen sind bestrebt, den Schritt von KI-Experimenten zur vollständigen Implementierung zu vollziehen. Inkonsistente, nicht konforme und isolierte Daten stellen jedoch weiterhin ein Hindernis für den Fortschritt dar. Die neuesten Erweiterungen der Precisely Data Integrity Suite begegnen diesen Herausforderungen, indem sie Unternehmen dabei unterstützen, zuverlässige Datenpipelines aufzubauen und vertrauenswürdige Datenprodukte zu veröffentlichen. Diese Updates sorgen zudem dafür, dass kontextbezogene Daten direkt von KI-Systemen und automatisierten Workflows genutzt werden können.
Zu den neuesten Erweiterungen der Precisely Data Integrity Suite gehören:
- Der Data Integration Agent unterstützt Teams bei der Konzeption und Konfiguration von Datenreplikationspipelines, indem er Aufgaben wie Einrichtung, Schema-Mapping und Validierung übernimmt – dies reduziert den manuellen Aufwand, verbessert die Konsistenz und beschleunigt die Amortisationszeit. Dieser Agent ergänzt den bereits angekündigten Gio AI Assistant und eine wachsende Sammlung spezialisierter KI-Agenten für Datenqualität, -anreicherung und mehr.
- Data Product Marketplace, verfügbar durch eine Partnerschaft mit Huwise, dem führenden Anbieter von Datenmarktplatzlösungen, ermöglicht es Unternehmen, vertrauenswürdige Datenprodukte für den internen und externen Gebrauch zu veröffentlichen und zu teilen, sodass Teams hochintegrierte Daten unternehmensweit wiederverwenden, mit Partnern zusammenarbeiten und Analysen sowie KI nutzen können, ohne Daten für jedes Projekt neu aufbauen zu müssen.
- Neue APIs für Datenintegration, Datenqualität und Datenkatalog bieten programmatische Kontrolle über Datenpipelines, Qualitätsregeln und Metadaten – und ermöglichen so die Automatisierung und Integration in KI-gesteuerte Workflows.
- Der von Precisely gehostete Model Context Protocol (MCP)-Server erweitert die APIs der Data Integrity Suite und ermöglicht es KI-Agenten und -Tools, diese Funktionen sicher zu erkennen, darauf zuzugreifen und zu nutzen, ohne dass benutzerdefinierte Integrationen erforderlich sind. Dies baut auf dem zuvor veröffentlichten MCP-Server von Precisely auf, der sich auf Location Intelligence und APIs zur Datenanreicherung konzentrierte.
„Marktplätze für Datenprodukte liefern nur dann einen Mehrwert, wenn die darin enthaltenen Daten vertrauenswürdig sind", sagte Franck Carassus, Mitbegründer und CEO von Huwise für Nordamerika. „Unsere Partnerschaft mit Precisely vereint Datenintegrität und den Austausch von Datenprodukten an einem Ort – so können Unternehmen hochwertige Daten vertrauensvoll veröffentlichen, wiederverwenden und team- sowie partnerübergreifend teilen und KI-Initiativen beschleunigen."