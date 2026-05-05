Precisely treibt die Entwicklung von Agentic-Ready Data mit einem neuen KI-Agenten, dem Data Product Marketplace und MCP-fähigen APIs voran

Die neuesten Erweiterungen der Data Integrity Suite helfen Unternehmen dabei, vertrauenswürdige Daten zu erstellen, zu teilen und in KI-gesteuerten Workflows und Analysen zu nutzen

BURLINGTON, Massachusetts, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, gab heute neue Funktionen seiner Data Integrity Suite bekannt, die Unternehmen dabei unterstützen, Agentic-Ready Data zu erstellen, zu teilen und zu nutzen. Dabei handelt es sich um Daten höchster Qualität, die für KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen im gesamten Unternehmen integriert, verwaltet und angereichert werden. Die neue Version führt einen Data Integration Agent ein, der den Gio AI Assistant ergänzt – einen Marktplatz für Datenprodukte, der durch eine Partnerschaft mit Huwise in die Data Integrity Suite integriert wurde – sowie erweiterte APIs, auf die nun über einen von Precisely gehosteten MCP-Server (Model Context Protocol) zugegriffen werden kann.