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    Nach 29 % Verlust

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    KI-Rechenzentren im Fokus: Warum JPMorgan jetzt auf diese Aktie setzt

    Nach dem massiven Kursrutsch rückt der Internetdienstanbieter Cogent Communications in den Fokus. JPMorgan sieht Aufholpotenzial und setzt auf eine klare Wende.

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    Nach 29 % Verlust - KI-Rechenzentren im Fokus: Warum JPMorgan jetzt auf diese Aktie setzt
    Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USA

    Nach einem heftigen Ausverkauf sieht JPMorgan bei Cogent Communications eine klare Einstiegschance, wie CNBC berichtet. Die Analysten stuften die Aktie von neutral auf übergewichten hoch. Das auf 22 US-Dollar leicht gesenkte Kursziel liegt damit nahezu auf Höhe des Wall-Street-Konsenses von 22,36 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen.

    Schwache Zahlen belasten den Kurs

    Zuvor hatte die Aktie stark gelitten. Am Montag brach der Kurs aufgrund enttäuschender Quartalszahlen um 29 Prozent ein. Das Unternehmen meldete ein bereinigtes EBITDA von 70,2 Millionen US-Dollar, Analysten hatten mit 73,9 Millionen gerechnet. Der Umsatz lag mit 135,6 Millionen US-Dollar ebenfalls knapp unter den Erwartungen von 136,6 Millionen. Am Dienstag konnte die Aktie vorbörslich nur leicht zulegen und stieg um 1,95 Prozent auf 16,69 US-Dollar (Stand 15:05 Uhr MESZ).

    Cogent Communications Holdings

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    ISIN:US19239V3024WKN:A0D9JK
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    Analyst sieht "attraktiven Einstiegspunkt"

    JPMorgan-Analyst Sebastiano Petti, der auf TipRanks eine Erfolgsquote von 58 Prozent aufweist und damit als vergleichsweise zuverlässig gilt, bewertet den Rücksetzer als Chance. Er schrieb: "Nach dem Kursrückgang am Montag stufen wir Cogent auf 'Übergewichten' hoch." Als Gründe nennt er eine günstigere Umsatzstruktur und Fortschritte beim Verkauf von Rechenzentren.

    Das Geschäft verschiebt sich zunehmend in Richtung margenstärkerer Bereiche. Die Erlöse aus sogenannten On-Net- und Waves-Diensten stiegen im ersten Quartal 2026 zusammen um 9 Prozent im Jahresvergleich.

    Hoffnung auf Schuldenabbau durch Verkauf

    Ein zentraler Treiber bleibt der geplante Verkauf von Rechenzentren. Petti erwartet, dass Cogent dadurch Schulden abbauen und bestehende Verbindlichkeiten refinanzieren kann.

    Auch Unternehmenschef Dave Schaeffer zeigte sich optimistisch. Er sagte während der Telefonkonferenz: Die Erlöse aus dem geplanten Verkauf von zehn Rechenzentren dürften "deutlich über" den zuvor vereinbarten 144 Millionen US-Dollar liegen. Ein früherer Deal über zwei Rechenzentren war im ersten Quartal geplatzt.

    Gegen den Markttrend positioniert

    Mit ihrer positiven Einschätzung stellt sich JPMorgan gegen die Mehrheit der Analysten. Laut Daten von LSEG empfehlen nur vier von zwölf Experten die Aktie zum Kauf. Sieben raten zum Halten.

    Trotz dieser Skepsis setzt JPMorgan auf eine Trendwende. Entscheidend dürfte sein, ob Cogent die angekündigten Verkäufe wie geplant abschließt und seine Bilanz nachhaltig stärkt.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Die Cogent Communications Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,71 % und einem Kurs von 14,40EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 15:21 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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