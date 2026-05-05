UNTERNEHMEN vom 05.05.2026 - 15.15 Uhr

BAD HOMBURG - Hohe Kosten für den Konzernumbau und negative Wechselkurse haben den Jahresstart beim Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) überschattet. So schmälern etwa die Ausgaben für die US-Einführung eines modernen Dialysegeräts die Gewinne. Viel Geld verschlingt aktuell auch die Verkleinerung des Klinik-Netzes. Konzernchefin Helen Giza hatte deshalb 2026 schon längst zum Übergangsjahr erklärt und bestätigte nun am Dienstag zur Zahlenvorlage ihre Ziele. Die Aktie brach trotz getroffener Markterwartungen ein, Analysten monierten unter anderem die schwache Entwicklung der Behandlungszahlen in den USA.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

MAILAND/FRANKFURT - Mit einem offiziellen Übernahmeangebot erhöht die Unicredit den Druck auf die Commerzbank . "Ich glaube, dass man durch das Angebot die Dinge voranbringen kann", sagte Unicredit-Chef Andrea Orcel den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX in Frankfurt. "Wir sind sehr offen für jeden Dialog, aber die Angebotsfrist ist nun einmal so, wie sie ist. Das Verfahren ist gesetzlich festgelegt."

ROUNDUP/Rekord-Quartalsgewinn: Unicredit steigert Gewinn stärker als erwartet

MAILAND - Die um die Commerzbank buhlende italienische Großbank Unicredit hat zum Jahresauftakt mehr verdient als erwartet. Der Überschuss sei um 16 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro gestiegen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Dienstag in Mailand mit. Das ist der höchste Quartalsgewinn in der Geschichte der Bank. Experten hatten mit einem Überschuss auf Vorjahreshöhe gerechnet. Die Erträge legten um fünf Prozent auf 6,9 Milliarden Euro zu. Damit übertraf die Bank ebenfalls die Erwartungen.

ROUNDUP 2: Schaeffler startet mit besserer Profitabilität - Aktie zieht an

HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat zu Jahresbeginn etwas mehr im Tagesgeschäft verdient als erwartet. Beim Umsatz mussten die Franken zwar einen Dämpfer hinnehmen, das lag aber an ungünstigen Wechselkursen. Währungsbereinigt wäre der Konzern um rund ein Prozent gewachsen, hieß es am Dienstag von den Herzogenaurachern. Die Geschäfte rund ums Elektroauto konnten zulegen und die Verluste reduzieren, die Ersatzteilsparte blieb die Ertragsperle. Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld bestätigte den Ausblick auf das aktuelle Jahr. Die Aktie gewann in der MDax -Spitzengruppe deutlich.

ROUNDUP: Rheinmetall wächst schwächer als gedacht - Jahresziele aber bestätigt

DÜSSELDORF - Rheinmetall hat die Erwartungen zum Jahresstart nur teilweise erfüllt. Der Rüstungskonzern kann sich kaum vor Aufträgen retten, hat aber Probleme mit dem Abarbeiten der Bestellungen. Während der Auftragsbestand im ersten Quartal weiter nach oben geschnellt ist, hinkt die Umsatzentwicklung dem Rüstungsboom hinterher. Rheinmetall bestätigte aber seine Jahresziele und stellte eine deutliche Beschleunigung des Wachstums im zweiten Quartal in Aussicht. Das beruhigte die Anleger, die Aktie stieg im frühen Handel bis zu 2,3 Prozent und setzte damit ihre jüngste Erholung fort.

ROUNDUP: Trend zu Bieralternativen treibt Brauer AB Inbev an - Aktie legt zu

LEUVEN - Die Geschäfte mit Erfrischungsdrinks und alkoholischen Getränken abseits des klassischen Bieres haben AB Inbev im ersten Quartal trotz eines nur leichten Absatzwachstums angetrieben. Zudem tritt die Konzernspitze weiter auf die Kostenbremse. Alles in allem lief es im ersten Quartal besser als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Anleger an der Börse griffen am Dienstag bei der Aktie zu.

ROUNDUP: Hugo Boss schneidet trotz Rückgängen besser ab als erwartet

METZINGEN - Eine maue Konsumstimmung insbesondere in der europäischen Region sowie der laufende Konzernumbau haben das erste Quartal des Modekonzerns Hugo Boss belastet. Auch der Krieg im Nahen Osten dämpfte die Entwicklung etwas. Umsatz und Gewinn gingen daher zurück. Allerdings schnitt Hugo Boss besser ab als erwartet. Zudem zeigte der Umbau erste positive Auswirkungen: So konnte das Unternehmen seine am Finanzmarkt viel beachtete Bruttomarge steigern. Die Prognose bekräftigte Hugo Boss.

ROUNDUP 2/Fast 1.900 Jobs in Gefahr: Biontech schließt Standorte

MAINZ - Der Impfstoffhersteller Biontech plant die Schließung mehrerer Produktionsstandorte. Das Mainzer Unternehmen begründete die Einschnitte mit einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten und Kosteneinsparungen. Betroffen von den Plänen seien die Produktionsstandorte in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie Standorte vom übernommenen Konkurrenten Curevac . Insgesamt bis zu 1.860 Stellen könnten von den Maßnahmen betroffen sein, kündigte das Management des Biopharma-Unternehmens an.

ROUNDUP 2: Norma Group macht im Quartal wieder Gewinn - Jahresziele bestätigt

MAINTAL - Eine schwache Nachfrage aus der Automobilindustrie hat bei Norma Group auch im Auftaktquartal 2026 Spuren in der Bilanz hinterlassen. "Der Start in das Jahr 2026 war erwartungsgemäß anspruchsvoll", sagte Unternehmenschefin Birgit Seeger am Dienstag laut einer Mitteilung. Während sich das Geschäft im Bereich Mobility & New Energy weiterhin schwächer entwickelt habe, habe Industry Applications ein organisches Wachstum verzeichnet. Zudem wirkten sich die Effizienzmaßnahmen positiv aus. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigten die Hessen. An der Börse kamen die Quartalszahlen gut an. Die Aktie legte zuletzt um rund 3,5 Prozent auf 15,44 Euro zu.

Überraschend starker Start: Neue Medikamente sorgen für Wachstum bei Pfizer

NEW YORK - Der US-Pharmakonzern Pfizer ist im ersten Quartal überraschend deutlich gewachsen und sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf knapp 14,5 Milliarden Dollar (12,3 Mrd Euro), wie der Hersteller am Dienstag in New York mitteilte. Vor allem neue Medikamente sorgten in dem Jahresviertel für Schub, zudem profitierte das Unternehmen von positiven Währungseffekten. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten hingegen im Schnitt nur mit gut 13,8 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel zuletzt um 1,7 Prozent zu.

Sportwagenbauer Ferrari verdient etwas mehr als erwartet - Aktie im Minus

MARANELLO - Der Sportwagenbauer Ferrari hat im ersten Quartal im Tagesgeschäft besser abgeschnitten als von Experten erwartet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag mit 722 Millionen Euro vier Prozent über dem Vorjahreswert, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Analysten hatten mit einem geringeren Ertragsplus gerechnet.

ROUNDUP: HSBC verdient weniger als erwartet - Aktie sinkt deutlich

LONDON - Die britische Großbank HSBC hat zum Jahresauftakt wegen überraschend hoher Kreditausfälle und der Folgen des Iran-Kriegs weniger verdient. Der Gewinn vor Steuern sei im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf 9,4 Milliarden US-Dollar (8 Mrd Euro) gesunken, teilte das Geldhaus am Dienstag in Hongkong und London mit. Grund für den Gewinnrückgang sind vor allem stark gestiegene Aufwendungen für mögliche Kreditausfälle und höhere Kosten. Die Aktie gab am Mittag kräftig nach.

ROUNDUP: Secunet startet mit Auftragsboom ins Jahr - Kurssprung

ESSEN - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks hat im ersten Quartal stark von Aufträgen aus dem öffentlichen Sektor profitiert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,4 Prozent auf 81,8 Millionen Euro, wie das im Kleinwerteindex SDax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Auftragseingang verdoppelte sich fast auf 143,0 Millionen Euro. Die Secunet-Aktie schnellte daraufhin gegen Mittag um mehr als acht Prozent nach oben.

ROUNDUP: Springer Nature übertrifft Erwartungen - Kurs der Aktie steigt

BERLIN - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat seinen Umsatz im ersten Quartal wegen negativer Wechselkurseffekte zwar nur leicht gesteigert, organisch stiegen die Erlöse aber deutlich. Die Markterwartungen wurden übertroffen. Finanzchefin Alexandra Dambeck sieht den Konzern auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Bei den Anlegern kam das am Dienstag gut an.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,03 % und einem Kurs von 36,44 auf Tradegate (05. Mai 2026, 15:23 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +6,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,29 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 64,83 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.160,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +44,98 %/+62,66 % bedeutet.



