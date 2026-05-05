Bei diesem britischen Dividenden-Kracher klingelt bald die Kasse

BT investiert derzeit noch massiv in sein Glasfasernetz, doch der Peak der Ausgaben ist absehbar. Ab dem Geschäftsjahr 2027 sollen die Investitionen schrittweise von rund 5 Milliarden auf unter 4 Milliarden Pfund jährlich sinken. Dieser Spielraum könnte für Aktionäre zum entscheidenden Hebel werden.

Nach Jahren massiver Investitionen in den Glasfaserausbau rückt beim britischen Telekommunikationskonzern BT Group eine spürbare Erhöhung der Dividende näher. Vorausgesetzt, der Konzern meistert Pensionslasten, Schulden und einen härter werdenden Wettbewerb gleichzeitig. Die Bank of America hat ihre Kaufempfehlung bekräftigt und ihr Kursziel auf 275 Pence angehoben.

Zum Vergleich zieht BofA den niederländischen Telekomkonzern KPN heran, der strukturell ähnlich aufgestellt ist. KPN hat seine Dividende für 2027 bereits um 25 Prozent angehoben und strebt eine Ausschüttungsquote von rund 75 Prozent des freien Cashflows an. BT hinkt hier noch deutlich hinterher: Auf Basis der aktuellen Konsensschätzungen liegt die implizite Ausschüttungsquote für 2027 bei gerade einmal 35 Prozent des normalisierten freien Cashflows, ein Niveau, das die Analysten als strukturell zu niedrig einstufen.

Aktuell beträgt die Dividendenrendite 3,5 Prozent. Für Investoren aus Deutschland zusätzlich interessant: Bei britischen Aktien fällt für deutsche Anleger keine ausländische Quellensteuer an, was die Dividende "netto" attraktiver macht.

Doch auch die Bremsfaktoren bleiben real. Die Pensionsverpflichtungen drücken: Bis März 2030 muss BT jährlich 600 Millionen Pfund als Festbeitrag in die Pensionskasse einzahlen, hinzu kommt eine Asset-Back-Funding-Zahlung von 180 Millionen Pfund pro Jahr bis 2034. Im Juni steht eine Aktualisierung der Pensionsbewertung an. BofA erwartet zwar keine größeren Abweichungen, schließt aber eine gewisse Vorsicht bei der Dividende für das Geschäftsjahr 2026 nicht aus.

Auch operativ bleibt der Druck spürbar: BT Openreach verliert weiterhin Leitungen an alternative Glasfaseranbieter, zuletzt mehr als 200.000 pro Quartal. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen die Analysten mit einem Gesamtverlust von rund 800.000 Leitungen.

Für die BT-Aktie lief es dagegen in den vergangenen Monaten deutlich besser. Sie liegt seit Jahresanfang mehr als 20 Prozent im Plus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die BT Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,12 % und einem Kurs von 2,551EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.



