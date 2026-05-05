[Earnings Quickcheck Q1/26] KKR legt noch eine Schippe obendrauf

KKR & Co. hat besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt, wobei sowohl die provisionsbezogenen Erträge, das operative Gesamtergebnis und das bereinigte Ergebnis je Aktie im Jahresvergleich jeweils um rund 20% gestiegen sind. Die Aktie wirkt deutlich unterbewertet angesichts des weiterhin hohen und profitablen Wachstums. Finanzinvestorhat besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt, wobei sowohl die provisionsbezogenen Erträge, das operative Gesamtergebnis und das bereinigte Ergebnis je Aktie im Jahresvergleich jeweils um rund 20% gestiegen sind. Die Aktie wirkt deutlich unterbewertet angesichts des weiterhin hohen und profitablen Wachstums.





Der Kurs spielt hingegen (noch) nicht (wieder) mit. Seit seinem Allzeithoch Ende Januar 2025 bei rund 167 Dollar ging es in Wellen bergab und Mitte März konnte er mich Ach und Krach die Marke von 85 Dollar verteidigen. Seitdem kämpft er sich wider in die Höhe, aber so richtig kraftvoll durchziehen konnte er bisher noch nicht. Aber das liegt nicht an der geschäftlichen Entwicklung - die brummt nämlich beinahe unbeirrt...



