UBS stuft UNDER ARMOUR INC auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Under Armour vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 US-Dollar belassen. Jay Sole geht in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick davon aus, dass der Bericht zum vierten Geschäftsquartal die Stimmung unter den Anlegern des Sportartikelherstellers verbessern könnte. Zuletzt sei diese sehr pessimistisch geworden./rob/tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Under Armour Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 5,29EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jay Sole

Analysiertes Unternehmen: UNDER ARMOUR INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

