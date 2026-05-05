BERNSTEIN RESEARCH stuft Ferrari auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari nach Zahlen und bestätigten Jahreszielen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 US-Dollar belassen. "Sehr beruhigend in Anbetracht des Umfeldes", titelte Analyst Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dass Ferrari die durch den Iran-Krieg verursachten Störungen habe bewältigen können, indem der Sportwagenbauer Lieferungen in andere Regionen, insbesondere in die USA, vorgezogen habe, spreche Bände über dessen Fähigkeit, Allokationen und Kundenlieferungen extrem kurzfristig anzupassen ? basierend auf einem Auftragsbestand, der bis Ende 2027 reiche./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:11 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:11 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,93 % und einem Kurs von 278,5EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 294,89 $ , was eine Steigerung von +4,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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