Börsenstart USA - 05.05. - US Tech 100 stark +1,10 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:32) bei 49.139,09 PKT und steigt um +0,34 %.

Top-Werte: Caterpillar +2,83 %, Cisco Systems +1,71 %, Amazon +1,61 %, 3M +1,18 %, Goldman Sachs Group +1,07 %

Flop-Werte: Salesforce -1,85 %, Visa (A) -1,42 %, IBM -1,07 %, Nike (B) -0,79 %, Sherwin-Williams -0,60 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 27.968,76 PKT und steigt um +1,10 %.

Top-Werte: Intel +10,24 %, Micron Technology +9,64 %, Western Digital +7,44 %, Lam Research +6,72 %, Seagate Technology Holdings +6,68 %

Flop-Werte: PayPal -10,12 %, Shopify -9,12 %, Palantir -6,49 %, Atlassian Registered (A) -4,39 %, Intuit -4,10 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.248,19 PKT und steigt um +0,65 %.

Top-Werte: Waters Corporation +12,12 %, Rockwell Automation +10,41 %, Intel +10,24 %, Micron Technology +9,64 %, Western Digital +7,44 %

Flop-Werte: PayPal -10,12 %, Huntington Ingalls Industries -10,09 %, Aptiv Registered -8,99 %, Fiserv -8,67 %, Palantir -6,49 %