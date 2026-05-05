Waters Corporation Aktie weiter im Aufwärtstrend - 05.05.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +12,12 % konnte die Waters Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Waters Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,45 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 289,50€, mit einem Plus von +12,12 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Waters Corporation ist ein führender Anbieter von Analytiksystemen für Labore, v. a. Flüssigchromatografie (HPLC/UPLC), Massenspektrometrie und zugehörige Software/Services. Kernmärkte sind Pharma, Biotech, Chemie und Lebensmittelanalytik. Wichtige Wettbewerber: Thermo Fisher, Agilent, Shimadzu, SCIEX. Stärken: hohe Technologiekompetenz, starke Position in regulierten Märkten, breiter installierter Gerätebestand.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Waters Corporation Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -20,55 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Waters Corporation Aktie damit um +15,13 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,33 %. Im Jahr 2026 gab es für Waters Corporation bisher ein Minus von -20,60 %.

Während Waters Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,65 %.

Waters Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,13 % 1 Monat -1,33 % 3 Monate -20,55 % 1 Jahr -16,56 %

Informationen zur Waters Corporation Aktie

Stand: 05.05.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 98 Mio. Waters Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,45 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Waters Corporation

Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,71 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,24 %. Thermo Fisher Scientific notiert im Minus, mit -0,15 %.

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Ob die Waters Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Waters Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.