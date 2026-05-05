Lawline verlässt die Beta-Phase und startet eine umfassende KI-Rechtsplattform für Unternehmen und Privatpersonen

Schwedens meistbesuchte Rechtsplattform, die neben Legora und anderen zu den Top 9 der KI-Rechts-Startups in den nordischen Ländern zählt, verlässt die Beta-Phase, nachdem sie die Marke von 7.000 registrierten Nutzern überschritten hat, und erweitert ihr Angebot für Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen.

STOCKHOLM, SE / ACCESS Newswire / 5. Mai 2026 / Lawline, Schwedens meistbesuchte Rechtsplattform, gab heute den offiziellen Start seiner KI-gestützten Rechtsplattform bekannt und markiert damit den Übergang aus der Beta-Phase. Mit dem Start wird ein deutlich erweitertes Produktangebot eingeführt, das sich an Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen richtet, die bei alltäglichen Entscheidungen zugängliche, zuverlässige rechtliche Unterstützung suchen.

Lawline AI wurde erstmals im Februar 2026 als Beta-Version veröffentlicht und hat seitdem mehr als 7.000 registrierte Nutzer gewonnen. Mit dem heutigen vollständigen Start führt Lawline eine breitere Palette an Funktionen ein, die darauf ausgelegt sind, Rechtsberatung näher an den Ort zu bringen, an dem Entscheidungen tatsächlich getroffen werden.

„Rechtliche Unterstützung war traditionell etwas, auf das man erst im Nachhinein zurückgriff, oft wenn Probleme bereits eskaliert waren. Wir entwickeln etwas grundlegend anderes – bei dem rechtliche Beratung genau in dem Moment verfügbar ist, in dem Entscheidungen getroffen werden“, sagt Jenny Hammarberg, CEO von Lawline.

Von Antworten zur Infrastruktur

Während sich viele KI-Tools auf die Generierung von Antworten konzentrieren, positioniert Lawline seine Plattform als operative Ebene für Rechts- und Compliance-Arbeit. Die Plattform kombiniert:

- KI-gestützte Rechtsberatung auf der Grundlage des schwedischen Rechts

- Unternehmensspezifisches Wissen, einschließlich interner Richtlinien und maßgeblicher Dokumente

- Tools zur Erstellung, Überprüfung und Analyse von Dokumenten

- Umgebungen für die Zusammenarbeit in Projekten

- Integrierten Zugang zu Rechtsexperten, sodass Nutzer von der KI-Unterstützung zu menschlicher Beratung wechseln können, ohne die Plattform verlassen zu müssen