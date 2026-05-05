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    ANALYSE-FLASH

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    UBS belässt UPS auf 'Buy' - Ziel 123 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS bestätigt Kaufempfehlung für UPS 123
    • Rücksetzer US-Logistiker wegen Amazon übertrieben
    • Amazon belastet B2B kein neues Risiko seit 09/2023
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt UPS auf 'Buy' - Ziel 123 Dollar
    Foto: Oleksandr - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für UPS auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 US-Dollar belassen. Die Rücksetzer bei Aktien von US-Logistikern aus Sorge vor Konkurrenz durch Amazon sei übertrieben, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte bewertet die Strategie des Onlinehändlers zwar negativ für die Branche, vor allem im Bereich der B2B-Pakete. Er sieht darin aber kein neues Risiko, da neue Supply-Chain-Angebote im September 2023 schon angekündigt worden seien./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 23:06 / GMT

    United Parcel Service Registered (B)

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    ISIN:US9113121068WKN:929198
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Parcel Service Registered (B) Aktie

    Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 83,86 auf Tradegate (05. Mai 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Parcel Service Registered (B) Aktie um -11,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Parcel Service Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 62,53 Mrd..

    United Parcel Service Registered (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 135,00USD was eine Bandbreite von -4,69 %/+60,83 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 123 US-Dollar


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