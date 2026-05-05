Space X: Der größte IPO aller Zeiten steht vor der Tür!

Mit bis zu 30 Prozent der Emission will SpaceX privaten Investoren anbieten. Dreimal so viel wie üblich. Mit einem Gesamtvolumen von 75 Milliarden US-Dollar wäre es der größte Börsengang der Geschichte.

Es wird der größte IPO in der Börsengeschichte. Elon Musk SpaceX wird an die Börse gehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A!

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Dabei könnte das Unternehmen, zu dem auch Starlink, X und der KI-Entwickler xAI gehören, eine Marktkapitalisierung von 1,75 Billionen US-Dollar erreichen.

Auch Anthropic, Betreiber des Sprachmodells Claude strebt eine Notierung an der Börse an. Und nicht zuletzt macht OpenAI von sich reden, ob nicht ein IPO in Frage käme.

Mehr Infos dazu in unserem Podcast BÖRSE, BABY!

Wir klären: Hype oder Gefahr?

Was bedeuten diese Mega-IPOs für den Markt – und lohnt sich ein Einstieg überhaupt?

Unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 332,7EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 16:42 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 348,71 $ , was einem Rückgang von -10,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet! Jetzt Report kostenlos herunterladen!