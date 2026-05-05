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    Börse, Baby!

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    Space X: Der größte IPO aller Zeiten steht vor der Tür!

    SpaceX könnte bald an die Börse gehen – mit gigantischer Bewertung. Doch auch OpenAI und Anthropic stehen schon in den Startlöchern.

    Börse, Baby! - Space X: Der größte IPO aller Zeiten steht vor der Tür!
    Foto: Jennifer Briggs - ZUMA Press Wire

    Es wird der größte IPO in der Börsengeschichte. Elon Musk SpaceX wird an die Börse gehen. 

    Mit bis zu 30 Prozent der Emission will SpaceX privaten Investoren anbieten. Dreimal so viel wie üblich. Mit einem Gesamtvolumen von 75 Milliarden US-Dollar wäre es der größte Börsengang der Geschichte.

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    Dabei könnte das Unternehmen, zu dem auch Starlink,  X und der KI-Entwickler xAI gehören, eine Marktkapitalisierung von 1,75 Billionen US-Dollar erreichen.

    Auch Anthropic, Betreiber des Sprachmodells Claude strebt eine Notierung an der Börse an. Und nicht zuletzt macht OpenAI von sich reden, ob nicht ein IPO in Frage käme.

    Mehr Infos dazu in unserem Podcast BÖRSE, BABY!

    Wir klären: Hype oder Gefahr?

    Was bedeuten diese Mega-IPOs für den Markt – und lohnt sich ein Einstieg überhaupt?

    Unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 332,7EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 16:42 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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    Börse, Baby! Space X: Der größte IPO aller Zeiten steht vor der Tür! SpaceX könnte bald an die Börse gehen – mit gigantischer Bewertung. Doch auch OpenAI und Anthropic stehen schon in den Startlöchern.
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