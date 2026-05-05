Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 5,18 Millionen Token erreicht haben und sich die gesamten Krypto- und Barmittelbestände auf 13,1 Milliarden US-Dollar belaufen

Bitmine hat in nur 10 Monaten 86 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

Bitmine besitzt mehr als 4,29 % des gesamten ETH-Angebots von 120,7 Millionen

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der Krypto-Frühling hat begonnen, und wie in vergangenen Zyklen bleiben Stimmung sowie Überzeugung der Anleger verhalten und pessimistisch, obwohl die Kryptopreise steigen

Ethereum profitiert weiterhin vom doppelten Rückenwind durch die Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain sowie durch den wachsenden Bedarf agentenbasierter KI-Systeme an öffentlichen und neutralen Blockchains

Bitmine wurde mit Wirkung zum 9. April 2026 vom NYSE American an die New York Stock Exchange („NYSE") hochgestuft.

Bitmine hält 4 362 757 gestakte ETH, was bei 2.336 US-Dollar je ETH 10,2 Milliarden US-Dollar entspricht

MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger, deren Schwerpunkt auf Sicherheit, Leistung und Ausfallsicherheit liegt

Bitmine besitzt Eightco-Anteile (NASDAQ: ORBS) im Wert von 83 Millionen US-Dollar. Eightco ist damit mittlerweile eine der weltweit einzigen börsennotierten Aktien, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

Die Krypto- und Barmittelbestände sowie „Moonshots" von Bitmine belaufen sich insgesamt auf 13,1 Milliarden US-Dollar, darunter 5,18 Millionen ETH-Token, Barmittel in Höhe von insgesamt 700 Millionen US-Dollar sowie weitere Krypto-Bestände

Bitmine liegt im Vergleich zu anderen Krypto-Treasury-Unternehmen sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der der Krypto-Nettoinventarwert pro Aktie gesteigert wird, als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an der Spitze

Bitmine ist die 173. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem täglichen Handelsvolumen von 625 Millionen US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt)

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich Bitmines Bestände an Kryptowährungen, Barmitteln sowie „Moonshots" insgesamt auf 13,1 Milliarden US-Dollar belaufen.