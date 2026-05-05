Bitmine Immersion: ETH-Bestände bei 5,18 Mio. Token, Gesamtwerte bei 13,1 Mrd. USD
Bitmine wächst zum Ethereum-Giganten: Milliardenvermögen, massives ETH-Staking, neue Plattform MAVAN und ein klarer Plan, 5 % des gesamten ETH-Angebots zu sichern.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Gesamtvermögen von Bitmine: Krypto‑, Bar‑ und „Moonshot“-Bestände in Höhe von 13,1 Milliarden US-Dollar (u.a. 5,18 Mio. ETH, 200 BTC, 700 Mio. US-Dollar Barbestände, Beteiligungen wie Beast Industries ~200 Mio. und Eightco/ORBS ~83 Mio.).
- ETH‑Bestände: 5.180.131 ETH (Stand 3. Mai 2026), das entspricht 4,29 % des gesamten ETH-Angebots von 120,7 Millionen.
- Gestakete ETH & Erträge: 4.362.757 gestakte ETH (Wert ~10,2 Mrd. USD bei 2.336 USD/ETH); 7‑Tage‑BMNR‑Rendite 2,91 % annualisiert; aktuelle annualisierte Staking‑Einnahmen ~297 Mio. USD; bei voller Skalierung prognostizierte Staking‑Belohnungen ~352 Mio. USD p.a.
- Produkt/Plattform: Einführung von MAVAN (Made in American VAlidator Network) als institutionelle Ethereum‑Staking‑Plattform; ein Teil der ETH ist bereits über MAVAN gestakt.
- Börsenstatus und Liquidität: Am 9. April 2026 Aufstieg von NYSE American an die New York Stock Exchange (Ticker BMNR); sehr hohe Handelsliquidität—durchschnittliches tägliches Handelsvolumen ~625 Mio. USD (5‑Tage‑Durchschnitt), Platz 173 in den USA.
- Strategie/Ziel und Unterstützung: Strategie „Alchemie der 5 %“ mit Ziel, 5 % des ETH-Angebots zu akkumulieren (in 10 Monaten ~86 % des Weges erreicht); unterstützt von institutionellen Investoren wie ARK (Cathie Wood), Founders Fund, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy u.a.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.