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    Bitmine Immersion: ETH-Bestände bei 5,18 Mio. Token, Gesamtwerte bei 13,1 Mrd. USD

    Bitmine wächst zum Ethereum-Giganten: Milliardenvermögen, massives ETH-Staking, neue Plattform MAVAN und ein klarer Plan, 5 % des gesamten ETH-Angebots zu sichern.

    Bitmine Immersion: ETH-Bestände bei 5,18 Mio. Token, Gesamtwerte bei 13,1 Mrd. USD
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Gesamtvermögen von Bitmine: Krypto‑, Bar‑ und „Moonshot“-Bestände in Höhe von 13,1 Milliarden US-Dollar (u.a. 5,18 Mio. ETH, 200 BTC, 700 Mio. US-Dollar Barbestände, Beteiligungen wie Beast Industries ~200 Mio. und Eightco/ORBS ~83 Mio.).
    • ETH‑Bestände: 5.180.131 ETH (Stand 3. Mai 2026), das entspricht 4,29 % des gesamten ETH-Angebots von 120,7 Millionen.
    • Gestakete ETH & Erträge: 4.362.757 gestakte ETH (Wert ~10,2 Mrd. USD bei 2.336 USD/ETH); 7‑Tage‑BMNR‑Rendite 2,91 % annualisiert; aktuelle annualisierte Staking‑Einnahmen ~297 Mio. USD; bei voller Skalierung prognostizierte Staking‑Belohnungen ~352 Mio. USD p.a.
    • Produkt/Plattform: Einführung von MAVAN (Made in American VAlidator Network) als institutionelle Ethereum‑Staking‑Plattform; ein Teil der ETH ist bereits über MAVAN gestakt.
    • Börsenstatus und Liquidität: Am 9. April 2026 Aufstieg von NYSE American an die New York Stock Exchange (Ticker BMNR); sehr hohe Handelsliquidität—durchschnittliches tägliches Handelsvolumen ~625 Mio. USD (5‑Tage‑Durchschnitt), Platz 173 in den USA.
    • Strategie/Ziel und Unterstützung: Strategie „Alchemie der 5 %“ mit Ziel, 5 % des ETH-Angebots zu akkumulieren (in 10 Monaten ~86 % des Weges erreicht); unterstützt von institutionellen Investoren wie ARK (Cathie Wood), Founders Fund, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy u.a.






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    Bitmine Immersion: ETH-Bestände bei 5,18 Mio. Token, Gesamtwerte bei 13,1 Mrd. USD Bitmine wächst zum Ethereum-Giganten: Milliardenvermögen, massives ETH-Staking, neue Plattform MAVAN und ein klarer Plan, 5 % des gesamten ETH-Angebots zu sichern.
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