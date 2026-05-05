JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der Hersteller von Industriegütern sei stark in das Jahr gestartet, schrieb Phil Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein über Jahre hinweg überdurchschnittliches Wachstum sei evident./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 270,1EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 325
Kursziel alt: 325
Währung: EUR
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