​​​​​​​In Italien und Island liegen Projekte mit strategischer Fantasie!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Aurania Resources Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Aurania Resources · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 06.04.2026, 5:34 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die kanadische Explorationsgesellschaft Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4) rückt mit zwei jüngsten Unternehmensmeldungen stärker in den europäischen Rohstofffokus. In Norditalien prüft Aurania mit Balangero ein Nickel-Kobalt-Projekt, das auf bereits gefördertem und oberirdisch gelagertem Material aus der historischen San-Vittorio-/Balangero-Mine basiert. In Island sicherte sich das Unternehmen zugleich eine Option auf eine bedeutende Beteiligung am Goldprojekt Thor’s Valley, einem historischen epithermalen Goldsystem östlich von Reykjavík. Beides ist noch frühe Exploration - aber beides passt in eine Zeit, in der Europa seine Rohstoffabhängigkeiten verringern will und Edelmetalle weltweit wieder stärker im Anlegerfokus stehen.

Balangero: Potenzieller europäischer Baustein für Nickel und Kobalt!

Das Balangero-Projekt ist aus Investorensicht deshalb interessant, weil Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4) hier nicht bei null beginnt. Die frühere Balangero- bzw. San-Vittorio-Mine liegt rund 30 Kilometer von Turin entfernt und war laut Unternehmensangaben zwischen 1918 und 1990 die größte Tagebau-Asbestmine Europas. Für Aurania ist heute nicht der frühere Asbestabbau entscheidend, sondern das mineralisierte historische Material, das bereits gebrochen, aufbereitet und oberirdisch gelagert wurde. Damit unterscheidet sich Balangero deutlich von einem klassischen Greenfield-Projekt, bei dem zunächst neue Gruben, umfangreiche Infrastruktur und lange Erschließungsarbeiten nötig wären.

Die jüngsten Proben liefern dafür einen belastbaren Ausgangspunkt. Aurania meldete Ergebnisse aus 28 Proben mit 1.560 bis 2.015 ppm Nickel, im Durchschnitt 1.763 ppm Nickel. Hinzu kamen 81,5 bis 108 ppm Kobalt sowie 16,2 bis 146 ppm Kupfer. Diese Werte stimmen nach Unternehmensangaben mit mehr als 200 historischen Proben vom Standort überein. Aber, diese Zahlen sind Explorations- und Probenresultate, noch keine Ressource, Reserve oder Wirtschaftlichkeitsstudie. Sie zeigen aber, warum Aurania das Projekt weiter technisch und metallurgisch prüfen lässt.

Quelle: Aurania Resources Ltd.

Besonders spannend ist das Mineral Awaruit, eine nickelreiche Eisenlegierung ohne Schwefel. Nach Angaben von Aurania (WKN: A2DKJ4) kann Awaruit als direkte Quelle für Edelstahl-Rohstoffe dienen oder weiter zu batteriefähigem Nickelsulfat verarbeitet werden. Damit passt Balangero grundsätzlich in die Zielrichtung des europäischen Critical Raw Materials Act. Die EU listet unter anderem Kobalt, Kupfer und batterietaugliches Nickel als strategisch relevante Rohstoffe.

Aurania verweist zudem auf vorhandene Infrastruktur: Strom am Standort, einen Bahnanschluss in weniger als einem Kilometer Entfernung, eine asphaltierte Straße bis zum Minentor und qualifizierte Arbeitskräfte in der Region. Eine Preliminary Economic Assessment, kurz PEA, wird nach Unternehmensangaben durch SRK International Consultants erarbeitet, außerdem prüft Aurania, ob vor Ende 2026 eine Pre-Feasibility Study sinnvoll ist.

Thor’s Valley in Island: Goldfantasie per Option-/Earn-in-Vereinbarung

Mit dem Thor’s-Valley-Projekt in Island erweitert Aurania (WKN: A2DKJ4) sein europäisches Profil um eine klassische Goldexplorationskomponente. Am 28. April 2026 meldete das Unternehmen eine definitive Option Agreement mit St-Georges Eco-Mining Corp. und deren Tochtergesellschaft Iceland Resources ehf. Ziel ist ein phasenweises Explorationsprogramm, das Thor’s Valley in Richtung einer ersten modernen Ressourcendefinition voranbringen soll.

Quelle: Aurania Resources Ltd.

Das Projekt liegt nach Unternehmensangaben rund 20 Kilometer östlich von Reykjavík und umfasst etwa 51.300 Hektar.

Die Struktur ist für Aurania attraktiv, weil sie das Projekt schrittweise prüfen kann: Das Unternehmen kann durch Explorationsausgaben von insgesamt 5,0 Mio. US-Dollar über vier Jahre eine Beteiligung von 70 % erwerben. Vorgesehen ist zudem eine anfängliche Zahlung von 150.000 US-Dollar in Aurania Resources (WKN: A2DKJ4)-Aktien an St-Georges. Nach Abschluss der ersten Option kann St-Georges nach Unternehmensangaben entweder 30 % über ein Joint Venture behalten oder eine Net-Smelter-Return-Royalty von bis zu 3 % wählen. Zusätzlich soll ein gemeinsames Exploration Committee eingerichtet werden, wobei Aurania als technischer Operator agiert. Die Vereinbarung steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Ein interessantes Unternehmensvideo dazu finden Sie hier:

Historische Goldhinweise - spannend, aber sauber einzuordnen!

Thor’s Valley besitzt historische Goldhinweise, die für ein frühes Explorationsprojekt Aufmerksamkeit verdienen. Aurania beschreibt das System als niedrigsulfidisches epithermales Goldsystem und verweist auf historische Arbeiten seit Beginn des 20. Jahrhunderts. In der aktuellen Unternehmensmeldung werden historische Gehalte von 11 g/t bis 315 g/t Gold genannt. Spätere Bohrungen lieferten laut Meldung unter anderem Intervalle bis 46,10 g/t Gold sowie einzelne Ergebnisse bis 415,40 g/t Gold. In diesem Zusammenhang muss man wissen, dass diese historischen Informationen von einer für Aurania tätigen Qualified Person noch nicht ausreichend verifiziert wurden und dürfen deshalb nicht wie aktuelle Ressourcen- oder Reservenangaben behandelt werden.

Genau dieser Punkt macht die Story zugleich spekulativ und interessant. Es gibt nach Aurania Resources (WKN: A2DKJ4)-Angaben bisher keine aktuelle Mineralressource und keine Mineralreserve nach NI 43-101 für Thor’s Valley. Weitere Exploration, moderne Bohrungen und Datenverifizierung sind erforderlich. Positiv ist, dass Aurania hier seine Erfahrung mit epithermalen Goldsystemen einbringen kann. Besonders bemerkenswert bleibt der Hintergrund von CEO Dr. Keith Barron: Er war 2001 privater Mitgründer von Aurelian Resources, die 2006 die große Fruta-del-Norte-Goldentdeckung in Ecuador machte. Kinross Gold übernahm Aurelian 2008 in einer Transaktion im Wert von rund 1,2 Mrd. CAD. Heute gehört Fruta del Norte zu Lundin Gold und zählt zu den bedeutenden Goldminen Ecuadors. Dieser historische Erfolg ist keine Garantie für neue Entdeckungen, unterstreicht aber die geologische Erfahrung hinter Aurania.

Fazit: Sehr frühe, aber thematisch starke Doppelchance!

Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4) verbindet aktuell zwei Erzählungen, die am Rohstoffmarkt besonders gut zusammenpassen: kritische Metalle für Europas industrielle Versorgungssicherheit und Goldexploration mit historischem Entdeckungspotenzial. Balangero könnte - sofern technische, metallurgische, rechtliche, ökologische und wirtschaftliche Prüfungen positiv verlaufen - eine ungewöhnlich zugängliche Nickel-Kobalt-Option in Europa darstellen. Thor’s Valley wiederum eröffnet Aurania eine Goldchance in Island, ohne dass das Unternehmen das Projekt von Beginn an vollständig allein finanzieren muss.

Für Anleger bleibt Aurania Resources (WKN: A2DKJ4) ein klar spekulativer Explorer. Es gibt keine Garantie für Ressourcen, Wirtschaftlichkeit, Genehmigungen, Finanzierung oder eine spätere Produktion. Wer jedoch bewusst frühe Rohstoffchancen sucht und die hohen Risiken akzeptiert, findet bei Aurania Resources eine der spannenderen europäischen Explorationsgeschichtenzwischen Batteriemetallen und Gold.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Aurania Resources Ltd., Pressemitteilung vom 26.02.2026 zu Balangero, Aurania Resources Ltd./Newsfile, korrigierte Pressemitteilung vom 28.04.2026 zu Thor’s Valley, European Commission/RMIS zum Critical Raw Materials Act, Kinross Gold, Meldung zur Aurelian-Transaktion vom 24.07.2008, Lundin Gold, Historie des Projekts Fruta del Norte; SRC-Rohstoff-Reports, Unternehmenspräsentationen sowie eigene Einordnung, Intro-Bild: Analyst studying investment trends using tablet and big data visualization interface von Papisut

Dieser Werbeartikel wurde am 05.05.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Explorationsrisiken; fehlende aktuelle Ressourcen- und Reservenschätzungen, metallurgische, technische und geologische Unsicherheiten, Genehmigungs-, Umwelt- und Standortrisiken, insbesondere im Zusammenhang mit historischen Abraumhalden, Finanzierungsbedarf, Rohstoffpreis- und Währungsrisiken, geringe Liquidität und hohe Kursschwankungen bei Explorationswerten bis hin zum Totalverlust. Wesentliche Chancen: erfolgreicher technischer Projektfortschritt, positive Proben-, Metallurgie- und Bohrergebnisse, mögliche Unterstützung durch europäische Rohstoffinitiativen sowie zusätzliche Explorationsfortschritte im Goldbereich.

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