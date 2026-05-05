Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 05.05.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Fresenius Medical Care
Tagesperformance: -10,16 %
Tagesperformance: -10,16 %
Platz 1
Performance 1M: -10,23 %
Performance 1M: -10,23 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,16 %
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 2
Performance 1M: +52,79 %
Performance 1M: +52,79 %
Commerzbank
Tagesperformance: +4,15 %
Tagesperformance: +4,15 %
Platz 3
Performance 1M: +7,95 %
Performance 1M: +7,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Commerzbank bleibt gemischt. Haupttreiber ist UniCredits Angebot (0,485 neue UniCredit-Aktien pro Commerzbank), mit dem Ziel einer erweiterten Anteilsübernahme. Skepsis wegen fehlender Aufschlagsprämie und möglicher feindlicher Übernahme; Vertrauensverlust wird diskutiert. Einzelne Positionen melden hohe Gewinne (bis ~233%); konkrete 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht in den Beiträgen genannt.
Siemens
Tagesperformance: +3,89 %
Tagesperformance: +3,89 %
Platz 4
Performance 1M: +21,62 %
Performance 1M: +21,62 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,20 %
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 5
Performance 1M: -11,74 %
Performance 1M: -11,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: Gemischte Anleger-Stimmung. Charttechnisch: Zone 1.320–1.350 EUR als Unterstützung; 1.330 EUR als Einstiegslevel gilt. Fundamentale Sicht: Q1-Verfehlungen, Jahresprognose 2026 bestätigt; Umsatzrendite stabil, Aufträge/Projekte positiv. Analysten setzen Kursziele um 2.100–2.220 EUR (Buy/Overweight). 14-Tage-Kursentwicklung nicht prozentual genannt; Hinweise auf mögliche Trendwende.
Fresenius
Tagesperformance: -3,05 %
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 6
Performance 1M: -9,62 %
Performance 1M: -9,62 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 7
Performance 1M: +19,50 %
Performance 1M: +19,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Siemens Energy. Kurzfristig volatil: 185 im Plus, später 179 – ca. -3,2% intraday. Über 14 Tage bleibt der Trend unklar. Fundamentale/technische Punkte: mögliche Anteilsverkäufe durch Siemens, Buyback-Gerüchte, KI-Investitionen der Mag7; Iran-Meldung beeinflusst die Stimmung. Einige setzen auf Aufstockung, andere erwarten Abwärtsdruck.
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +2,53 %
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 8
Performance 1M: -0,64 %
Performance 1M: -0,64 %
Bayer
Tagesperformance: +2,05 %
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 9
Performance 1M: -6,12 %
Performance 1M: -6,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
WallstreetOnline-Forum: Trotz rechtlicher Unsicherheiten rund um Roundup dominiert der Blick auf Kursentwicklung und Bewertung. Kurzfristig gilt 40–45 Euro als Basis, bei positivem Supreme-Court-Urteil sind >50 Euro möglich. Kurs in den letzten 14 Tagen ca. +6%. Kommende Impulse: Quartalszahlen am 12. Mai, Opt-Out/Vergleichsdeadline am 4. Juni; Monsanto-Ausgliederung wird diskutiert.
Continental
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 10
Performance 1M: -3,23 %
Performance 1M: -3,23 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 31,78%
|PUT: 68,22%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -36,45 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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