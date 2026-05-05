AfD begrüßt US-Truppenabzug

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD-Spitze begrüßt den angekündigten US-Truppenabzug aus Deutschland. Die Entscheidung der US-Regierung müsse man zur Kenntnis nehmen, sagte Parteichef Tino Chrupalla auf Nachfrage vor Journalisten in Berlin. Für Deutschland und Europa müsse es wichtig sein, selbst verteidigungsfähig zu sein. "Und ich denke, daran muss jetzt gearbeitet werden. Ansonsten kann man diesen Truppenabzug durchaus begrüßen."

Co-Chefin Alice Weidel verwies auf das AfD-Programm, worin festgelegt sei, dass man "keine fremden Mächte innerhalb unserer Landesgrenzen" haben wolle. "Wir halten das für überflüssig."