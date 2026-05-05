FMC beenden mit neuem Tief vorübergehende Erholung

Experten bemängelten an der Quartalsbilanz der Bad Homburger vor allem ein schwaches Wachstum auf dem wichtigen US-Markt. Veronika Dubajova von der Citigroup etwa wies darauf hin, dass das Behandlungsvolumen auf vergleichbarer Basis im ersten Quartal um 0,4 Prozent zurückgegangen sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Sie habe mit einem nur halb so starken Minus gerechnet. "Das dürfte im Fokus stehen und dürfte die Aktien unserer Ansicht nach belasten", so die Analystin. Denn das Wachstum auf dem US-Markt sei der Schlüssel für eine spürbare Erholung der operativen Ergebnisse.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer zwischenzeitlichen Stabilisierung sind die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) am Dienstagnachmittag wieder stark unter Druck geraten. Mit einem Einbruch um fast elf Prozent auf rund 34,60 Euro fielen sie als Dax -Schlusslicht auf ein Tagestief und zugleich auf den niedrigsten Stand seit September 2024. Zwischenzeitlich hatte der Kurs den Verlust kräftig eingedämmt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Ähnlich sah es Timo Kürschner von der Landesbank Baden-Württemberg: "Obwohl die Zahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sind, hat das Zahlenwerk den Markt enttäuscht. Vor allem die erneut rückläufigen Behandlungszahlen in den USA dürften dafür die Ursache gewesen sein". Unter Abwägung von Chancen und Risiken riet der Experte jedoch weiter zum Kauf der Aktien. Denn vor allem in der zweiten Jahreshälfte sollte sich der Blick wieder stärker auf die Zukunft richten.

Ein Grund für das zwischenzeitliche Aufholen der hohen anfänglichen Kursverluste am Dienstag könnte auch die jüngste absolute und relative Schwäche der Aktien gewesen sein. Diese hatten seit einem Zwischenhoch vor einem Jahr bei gut 54 Euro 28 Prozent eingebüßt. Der europäische Gesundheitssektor , in dem auch FMC-Aktien enthalten sind, hat dagegen in diesem Zeitraum leicht zugelegt.

Die Papiere des Mutterkonzerns Fresenius fielen mit minus drei Prozent am Nachmittag auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr./bek/jsl/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,01 % und einem Kurs von 34,90 auf Tradegate (05. Mai 2026, 16:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -10,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,71 %. Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 10,22 Mrd.. Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -8,15 %/+32,03 % bedeutet.



