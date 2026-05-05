Alzchem Group AG: Erfolgreiche HV 2026 dank starker Aktionärsunterstützung

Dividende steigt auf 2,10 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,80 Euro) und wurde von der Hauptversammlung beschlossen.

Zustimmung zur Umstellung auf Namensaktien; Einführung elektronischer Aktien sowie Satzungsänderungen zur Flexibilisierung virtueller Hauptversammlungen und zur Weiterentwicklung der Aufsichtsrats-Governance.

Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2025 mit großer Mehrheit entlastet.

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG wurde erneut zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts bestellt; der Vergütungsbericht wurde gebilligt.

CEO Andreas Niedermaier betonte die breite Aktionärsunterstützung, ein erfolgreiches 1. Quartal 2026, stabile Nachfrage nach Ingredients und die Fokussierung auf margenstarke Nischenmärkte; Ausblick zuversichtlich.

Unternehmenskennzahlen 2025: über 1.700 Mitarbeitende, Standorte in Deutschland und Schweden, Vertriebsniederlassungen in USA/China/UK; Umsatz 562,1 Mio. Euro, EBITDA 116,5 Mio. Euro.

Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Alzchem Group ist am 05.05.2026.

Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 163,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,52 % im Minus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 163,20EUR das entspricht einem Minus von -0,24 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.098,06PKT (+0,62 %).





