KSB Vz. Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 05.05.2026

Die KSB Vz. Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -9,76 % auf 878,50€. Damit verliert die Aktie -95,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,88 %, geht es heute bei der KSB Vz. Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

KSB Vz. (KSB SE & Co. KGaA) ist ein globaler Hersteller von Pumpen, Armaturen und Service für Wasser/Abwasser, Energie, Industrie und Gebäudetechnik. Starke Position im Premiumsegment mit hoher Ingenieurstiefe. Wichtige Wettbewerber: Grundfos, Wilo, Sulzer, Flowserve. Mögliche USPs: breite Anwendungspalette, Energieeffizienz, kundenspezifische Lösungen, globales Servicenetz.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei KSB Vz. insgesamt ein Minus von -20,99 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die KSB Vz. Aktie damit um -10,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in KSB Vz. eine negative Entwicklung von -7,88 % erlebt.

Während KSB Vz. deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,48 %. Damit gehört KSB Vz. heute zu den auffälligeren Werten.

KSB Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,60 % 1 Monat -8,74 % 3 Monate -20,99 % 1 Jahr +19,78 %

Informationen zur KSB Vz. Aktie

Stand: 05.05.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 865 Tsd. KSB Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 761,81 Mio.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fluor, Sulzer und Co.

Fluor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,07 %. Sulzer notiert im Plus, mit +1,09 %. Xylem notiert im Plus, mit +1,99 %.

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Ob die KSB Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KSB Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.