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    Emirate melden neue Angriffe Irans

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran greift Emirate zwei Tage in Folge mit Raketen
    • Flugabwehr reagierte, Bevölkerung sicher halten
    • Ölanlagen in Fudschaira brannten, Trump drohte Iran
    Emirate melden neue Angriffe Irans
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ABU DHABI (dpa-AFX) - Der Iran hat die Vereinigten Arabischen Emirate nach Angaben der dortigen Regierung am zweiten Tag in Folge mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die Flugabwehr reagiere auf diese Angriffe, teilte das emiratische Verteidigungsministerium mit. "Bitte bleiben Sie an einem sicheren Ort und folgen Sie den offiziellen Kanälen für Warnungen und Neuigkeiten", hieß es in einer Mitteilung der Behörde für Katastrophenschutz. Anwohner sollten herabfallende Trümmer nicht anfassen oder fotografieren und sich ihnen auch nicht nähern.

    Der Iran hatte den Golfstaat am Montag erstmals seit Beginn einer Waffenruhe vor rund vier Wochen wieder angegriffen. US-Präsident Donald Trump hatte die Feuerpause zuletzt einseitig auf unbestimmte Zeit verlängert. Die iranischen Streitkräfte bezeichneten ihren Angriff als Reaktion auf eine US-Initiative zur Öffnung der blockierten Straße von Hormus. Bei dem Angriff gerieten Ölanlagen im emiratischen Hafen von Fudschaira in Brand. Trump drohte dem Iran daraufhin erneut mit der Vernichtung./jot/DP/jha





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