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    Eurokurs stabilisiert sich nach Vortagsverlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro stabilisiert bei zuletzt 1,1706 US-Dollar
    • Iran-Konflikt und Hormusstreit belasten Märkte
    • US-Daten dämpfen Hoffnung auf rasche Zinssenkung
    Devisen - Eurokurs stabilisiert sich nach Vortagsverlusten
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag nach Vortagsverlusten stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1706 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1686 (Montag: 1,1700) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8557 (0,8547) Euro.

    Wesentlich für das Marktgeschehen sind weiterhin die Nachrichten zum Iran-Krieg. Anleger wägen ab, welchen Einfluss sie auf die Wachstums- sowie Inflationsaussichten und damit auf die Geldpolitik der Notenbanken haben. Aktuell gefährdet der Streit über die blockierte, für den Welthandel sehr wichtige Straße von Hormus die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Am Dienstag beruhigte sich die Lage etwas.

    Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten den Markt kaum. So hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im April etwas eingetrübt. Der Wert befindet sich jedoch weiter auf einem hohen Niveau und signalisiert ein Wachstum in dem Sektor.

    "Die US-Notenbank dürfte mit dieser Entwicklung darin bestärkt werden, es bezüglich Zinssenkungen nicht eilig zu haben", kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Helaba die Daten. "Dafür sprechen auch die gestiegenen Energiekosten infolge des Iran-Kriegs."

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86343 (0,86358) britische Pfund, 184,42 (183,83) japanische Yen und 0,9165 (0,9173) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.580 Dollar. Das waren gut 59 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he




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