Eurokurs stabilisiert sich nach Vortagsverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag nach Vortagsverlusten stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1706 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1686 (Montag: 1,1700) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8557 (0,8547) Euro.

Wesentlich für das Marktgeschehen sind weiterhin die Nachrichten zum Iran-Krieg. Anleger wägen ab, welchen Einfluss sie auf die Wachstums- sowie Inflationsaussichten und damit auf die Geldpolitik der Notenbanken haben. Aktuell gefährdet der Streit über die blockierte, für den Welthandel sehr wichtige Straße von Hormus die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Am Dienstag beruhigte sich die Lage etwas.