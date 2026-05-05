ROUNDUP
Neue und alte Medikamente sorgen für überraschendes Wachstum bei Pfizer
- Pfizer steigert Umsatz im ersten Quartal deutlich
- Gewinn sinkt um neun Prozent auf knapp 2,7 Milliarden
- Pfizer übernimmt Produktion des BioNTech Impfstoffs
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Pfizer ist im ersten Quartal überraschend deutlich gewachsen und sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf knapp 14,5 Milliarden Dollar (12,3 Mrd Euro), wie der Hersteller am Dienstag in New York mitteilte. Vor allem Kassenschlager wie das Blasenkrebsmedikament Padcev und der Blutverdünner Eliquis sorgten in dem Jahresviertel für Schub. Aber auch neuere Medikamente florierten. Zudem profitierte das Unternehmen von positiven Währungseffekten. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten hingegen im Schnitt nur mit gut 13,8 Milliarden Dollar gerechnet.
Im frühen US-Handel legte die Aktie zeitweise um fast zwei Prozent zu, bevor die Gewinne wieder abschmolzen. Zuletzt notierte das Papier mit 26,3 Dollar unverändert auf dem Vortagesniveau. JPMorgan-Analyst Chris Schott schrieb, der Pharmakonzern habe die Umsatzerwartungen auf solide Weise übertroffen. Den bestätigten Ausblick hält er für konservativ.
Den gestiegenen Umsatz konnte Pfizer aber nicht in ein höheres Ergebnis ummünzen, auch weil zugleich die Verwaltungskosten und Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen. Der Konzerngewinn ging dadurch unter dem Strich um neun Prozent auf knapp 2,7 Milliarden Dollar zurück.
Nach einem Boom in der Corona-Pandemie hatte Pfizer bisher lange unter einem Umsatzschwund gelitten, vor allem wegen der gesunkenen Nachfrage nach Covid-Medikamenten und -Impfungen. Der Pharmakonzern arbeitet deshalb daran, Kosten zu senken und gleichzeitig eine Produktpipeline für abermaliges Wachstum aufzubauen. Auch einige andere wichtige Medikamente des Unternehmens stehen unter Druck: So sieht sich etwa die Pneumokokken-Impfung Prevnar neuer Konkurrenz gegenüber. Das Unternehmen erwartet, bis 2030 rund 17 Milliarden US-Dollar an jährlichen Einnahmen durch auslaufenden Patentschutz zu verlieren.
Chef Albert Bourla zeigt sich jedoch optimistisch, dass der Konzern diese Lücken füllen kann. "Wir sind stark ins Jahr 2026 gestartet, und das bestärkt unser Vertrauen, dass wir diese entscheidende Phase für Pfizer erfolgreich bewältigen werden", sagte er laut Mitteilung. Dabei hob Finanzvorstand David Denton insbesondere den Umsatzanstieg von mehr als einem Fünftel bei neu eingeführten und übernommenen Arzneien hervor.
Zudem mache Pfizer in seiner Arzneimittelforschung in mehreren Bereichen Fortschritte, ergänzte Bourla, "und ich bin besonders ermutigt von dem, was wir in der Onkologie und im Bereich Adipositas sehen."
Unterdessen wurde am Dienstag bekannt, dass Pfizer künftig die komplette Produktion des bisher mit der Mainzer Biontech gemeinsam hergestellten Covid-Impfstoffs übernimmt. Produziert werde an den Pfizer-Standorten in Europa und Amerika, hieß es von Biontech. Grund ist die Schließung mehrerer Produktionsstandorte der Baden-Württemberger./tav/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie
Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 22,48 auf Tradegate (05. Mai 2026, 17:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -9,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,86 %.
Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,83 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +60,68 %/+88,68 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Pfizer - 852009 - US7170811035
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Nö, am 08.05. ist ex-Tag, Zahltag ist am 12.06. :-)
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-04/68341707-pfizer-reports-positive-results-from-phase-3-magnetismm-5-study-of-elrexfio-in-multiple-myeloma-020.htm
NEW YORK CITY (dpa-AFX) - Pfizer Inc. (PFE) on Wednesday reported positive topline results from the Phase 3 MagnetisMM-5 study evaluating ELREXFIO in adults with relapsed or refractory multiple myeloma who had received at least one prior line of treatment.
The study met its primary endpoint, showing a statistically significant improvement in progression-free survival compared with standard-of-care daratumumab plus pomalidomide and dexamethasone.
The safety and tolerability profile of ELREXFIO was consistent with prior studies, with most treated patients remaining progression-free at the interim analysis. The trial is ongoing to assess overall survival, which was not yet mature at the time of analysis.
ELREXFIO is already approved in more than 35 countries, including the United States and the European Union for certain patients with relapsed or refractory multiple myeloma.
On Tuesday, Pfizer shares closed at $26.48, down 1.16%.
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https://de.investing.com/news/analyst-ratings/bridgebio-raymond-james-bestatigt-kaufempfehlung-nach-pfizerpatentvergleich-93CH-3448563
- Pfizer hat durch die Vergleiche den Patentschutz für Vyndamax bis 2031 verlängert.
- Das bedeutet: keine günstigen Generika bis dahin → weiter hohe Preise und Margen.
- Das Medikament bringt Milliardenumsätze (ca. 6,4 Mrd. $ jährlich).
- Ursprünglich rechnete Pfizer mit einem Einbruch ab 2028/2029 – das wird jetzt nach hinten verschoben.
👉 Fazit hier:
Sehr positiv für Umsatz, Planungssicherheit und Cashflows.
🤔 Warum die News trotzdem auch BridgeBio hilft
Das wirkt erstmal paradox, aber:
- Der Markt wusste schon, dass Generika irgendwann kommen → die Frage war wann.
- Jetzt ist klar: erst ~2031 statt evtl. früher.
- Dadurch entsteht ein „geordnetes Zeitfenster“, in dem:
- BridgeBio Pharma mit seinem Medikament Attruby Marktanteile aufbauen kann
- Patienten oft bei einmal gestarteter Therapie bleiben (wichtig im Pharmamarkt)
👉 Bedeutet:
- Pfizer verdient länger viel Geld
- BridgeBio bekommt gleichzeitig mehr Zeit, sich als Alternative zu etablieren
🧠 Der entscheidende Punkt
Das ist kein Nullsummenspiel.
- Ohne Einigung (Worst Case für Pfizer):
- → Generika evtl. schon 2028 → großer Schaden für Pfizer
- Mit Einigung (aktueller Fall):
- → Pfizer gewinnt Zeit
- → Wettbewerb verschiebt sich eher auf „Originalpräparate vs. Originalpräparate“ (Pfizer vs. BridgeBio)
📊 Gesamtfazit
- Für Pfizer: klar positiv (höhere und länger stabile Umsätze)
- Für BridgeBio: ebenfalls positiv (bessere Planung + Marktaufbau ohne Generika-Druck)