Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 14-2026

Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Amex Exploration, Blue Moon Metals, Fury Gold Mines, Hannan Metals, IsoEnergy, Osisko Development, Sibanye-Stillwater, Skeena Gold and Silver, U.S.GoldMining und Vizsla Silver, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 05.05.2026, 17:32, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

der Austritt der Vereinigte Arabische Emirate aus der Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) markiert einen strukturellen Wendepunkt für den globalen Ölmarkt. Getrieben durch geopolitische Spannungen, insbesondere im Zuge des Iran-Konflikts, sowie wirtschaftliche Eigeninteressen und den Druck der Energiewende, positioniert sich das Land strategisch neu. Mit dem Ziel, seine massiv ausgebaute Produktionskapazität voll auszuschöpfen, setzt Abu Dhabi künftig stärker auf Marktanteile statt auf Preisdisziplin – und entzieht sich damit bewusst den bisherigen OPEC-Restriktionen.

Die Folgen für den Ölmarkt sind erheblich: Die OPEC verliert einen ihrer wichtigsten Stabilitätsanker, was sowohl zu steigender Volatilität als auch zu einem zunehmenden Wettbewerb um Marktanteile führen dürfte. Mittelfristig könnte dies strukturellen Druck auf die Ölpreise ausüben, während gleichzeitig geopolitische Verschiebungen – etwa zulasten Russlands und zugunsten der USA und großer Importnationen wie China – an Dynamik gewinnen. Insgesamt entsteht ein neues Marktumfeld, das von geringerer Steuerbarkeit, aber erhöhten Chancen für flexible und strategisch positionierte Akteure geprägt ist.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

Blue Moon Metals bestätigt Bau zweier Minen und 150 Millionen Dollar Finanzierung

Die Gesellschaft gab jüngst bekannt, dass sein Vorstand eine endgültige Investitionsentscheidung über den Bau seines Nussir-Projekts im Norden Norwegens genehmigt hat. Außerdem wird mit den Planungsarbeiten für eine mögliche Wiederaufnahme der Produktion im Springer-Bergwerks- und Aufbereitungskomplex begonnen. Zudem will das Unternehmen bis zu 150 Millionen CA$ dafür finanzieren.

News: Blue Moon Metals bestätigt endgültige Investitionsentscheidung zum Bau der Mine im Rahmen des Nussir-Projekts, Absicht zum Bau der Springer-Wolframmine sowie gleichzeitige Aktienemissionen im Rahmen eines Bought-Deal-Verfahrens im Wert von 150 Millionen C

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weitere Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Fury Gold Mines glänzt mit Bohrergebnissen

Das Unternehmen durchteufte 12,50 Gramm pro Tonne Gold auf 7,02 Metern, etwa 45 Meter unterhalb des Bohrlochs 26EC-099, das sich außerhalb des aktuellen Blockmodells von Eau Claire befindet.

News: Fury stößt außerhalb des Eau-Claire-Blockmodells auf 12,5 g/t Gold über eine Länge von 7,02 m

Hannan Metals erweitert vielversprechenden Korridor

Hannan gab für das Prospektionsgebiet Previsto bekannt, dass der mineralisierte Korridor um weitere ca. 6,7 km nach Norden erweitert und die bekannte Prospektionsfläche verdoppelt wurde.

News: Hannan verdoppelt vielversprechenden Korridor auf dem peruanischen Previsto-Projekt auf 13 km

IsoEnergy startet richtungsweisende Erkundungsbohrungen auf Flatiron

Das Programm für 2026 umfasst die Fertigstellung von sieben weiteren übertägigen Rotary-Bohrungen mit anschließender Verlängerung durch Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 11.000 Fuß auf dem Projekt Flatiron.

News: IsoEnergy setzt systematische Erkundungsbohrungen auf Flatiron fort, zielt auf Wachstum in der Nähe der Mine Tony M in Utah und stellt Update zur Massenprobe bereit

JP Morgan Chase erhöht Anteil an Sibanye-Stillwater

JPMorgan Chase & Co. hat jüngst eine Beteiligung an den Stammaktien des Unternehmens erworben, sodass die von JPMorgan Chase & Co. gehaltene Gesamtbeteiligung nun 5,66 % beträgt.

News: Mitteilung über den Erwerb einer wirtschaftlichen Beteiligung an Wertpapieren durch JPMorgan Chase & Co.

U.S.GoldMining startet 2026er Bohrprogramm

U.S.GoldMining vermeldete vor kurzem, dass es mit den Aktivitäten im Rahmen seines geplanten Explorationsprogramms bei seinem Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska begonnen hat.

News: U.S. GoldMining startet Explorationsprogramm für 2026 mit dem Ziel, das Potenzial des Whistler-Projekts in Alaska im Distrikt-Maßstab zu erschließen

Vizsla Silver vergibt Minenaufträge für Panuco

Wie das Unternehmen kürzlich bekanntgab, wurden Aufträge für Engineering, Beschaffung und Bauleitung mit M3 Engineering & Technology Corp. und für die Minenplanung mit Mining Plus abgeschlossen.

News: Vizsla Silver vergibt EPCM- und Minenplanungsverträge für die Entwicklung des Panuco-Silber-Gold-Projekts

Dieser Newsletter wurde am 05.05.2026 durch Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication, Swiss Resource Capital AG erstellt.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger & Team

Swiss Resource Capital AG

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Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien