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    Ceres, ITM und Plug Power

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    Wasserstoff-Aktien drehen wieder auf – Ballard Power sorgt für nächsten Schub

    Der hohe Ölpreis sorgt für steigendes Interesse an Wasserstoff-Aktien. Besonders die Vertreter aus Großbritannien drehen stark auf. Jetzt hat Ballard Power seine Zahlen veröffentlicht und sorgt für den nächsten Schub.

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    Ceres, ITM und Plug Power - Wasserstoff-Aktien drehen wieder auf – Ballard Power sorgt für nächsten Schub
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    Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Ballard Power zwar erneut rote Zahlen geschrieben, aber trotzdem besser abgeschnitten als erwartet. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 US-Dollar, was eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahreswert von -0,07 US-Dollar darstellt. Der Umsatz stieg auf 19,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg gegenüber den 15,4 Millionen US-Dollar des Vorjahres entspricht, aber leicht unter den Erwartungen der Analysten lag, die mit 20,3 Millionen US-Dollar gerechnet hatten.

    Da Wasserstoff aufgrund des hohen Ölpreises aber wieder stärker an Bedeutung gewinnt, haben die Anleger über diesen kleinen Makel hinweggesehen und die Aktie rund 20 Prozent ins Plus geschickt. Damit kommt das Papier des kanadischen Wasserstoff-Spezialisten auf ein Plus von fast 50 Prozent. Allerdings belegt das Unternehmen damit den letzten Platz im dem Quintett der üblichen Verdächtigen das aus Ballard Power, Ceres Power, ITM Power, Plug Power und Nel besteht.

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    Ceres Power: Der Überflieger aus Großbritannien + 250 Prozent seit Jahresbeginn

    Ceres Power ist ein innovativer Anbieter von Festoxid-Brennstoffzellen (SOFC), einer Technologie, die sowohl in stationären als auch mobilen Anwendungen zunehmend gefragt ist. Das Unternehmen hat sich als einer der führenden Anbieter im Bereich grüner Wasserstoff und dezentraler Energieerzeugung etabliert.

    Ende April haben die Briten eine Partnerschaft mit Delta Electronics und Centrica bekannt gegeben, um Festoxid-Brennstoffzellen in Großbritannien und Europa zu implementieren. Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Schritt zur Skalierung der Technologie dar und könnte Ceres Power zu einem der führenden Unternehmen im europäischen Wasserstoffmarkt machen. 

    ITM Power: Starke Performance durch Großprojekte  + 170 Prozent seit Jahresbeginn

    ITM Power ist ein führender Hersteller von Elektrolyseuren zur Herstellung von grünem Wasserstoff. ITM Power hat sich als Schlüsselakteur im Bereich der dezentralen Wasserstoffproduktion etabliert und spielt eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung von Energiestrategien in Europa und darüber hinaus.

    Neben dem Einstieg der britischen Regierung mit einer saftigen Finanzspritze konnten die Briten nach der langjährigen Zusammenarbeit mit dem Ex-DAX Konzern Linde einen neuen Vertreter aus dem deutschen Leitindex als Partner gewinnen. Mitte April vermeldete ITM Power eine bedeutende Partnerschaft mit Rheinmetall, um ein Netzwerk dezentraler Anlagen zur Herstellung von synthetischen Kraftstoffen für die NATO-Streitkräfte aufzubauen. Das Projekt "Giga PtX" umfasst mehrere hundert Produktionsstätten, die jährlich bis zu 7.000 Tonnen E-Fuel produzieren sollen. Ein ambitioniertes Vorhaben, das der ITM Power Aktie erheblich Aufschwung verlieh.

    Plug Power: Aktie kommt auch wieder in Fahrt + 70 Prozent seit Jahresbeginn

    Plug Power ist eines der bekanntesten Unternehmen im Bereich Wasserstofftechnologie. Das Unternehmen produziert PEM-Elektrolyseure und Brennstoffzellensysteme und bietet Lösungen für verschiedene Industrien, darunter Transport und Energie. Damit sind die Amerikaner der einzige Konzern der hier vorgestellten Aktien, welcher die komplette Wertschöpfungskette rund um Wasserstoff abdeckt.

    Anfang April hat Plug Power den Zuschlag für einen 275-MW-PEM-Elektrolyseursystem vom Typ GenEco für das Courant-Projekt von Hy2gen Canada Inc. erhalten. Dieser Auftrag ist einer der größten in der Geschichte des Unternehmens und stärkt Plug Powers Position im nordamerikanischen Markt. Zudem rückte der Auftrag die Aktie wieder in den Fokus der Anleger.

    Nel: Ein kleines Trauerspiel, aber + 50 Prozent seit Jahresbeginn

    Wenn man bedenkt, dass die Aktie der Norweger mal zu Bestzeiten bei fast 3,50 Euro stand, ist der Kursverfall, der bis zu 0,16 Euro ging, schon ein Trauerspiel. Im Sog der guten Nachrichten der Konkurrenz ist der Kurs in den vergangenen Tagen trotzdem wieder angesprungen. Nel hat sich auf die Wasserstofftechnologie und die damit verbundene Infrastruktur spezialisiert. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Wasserstoffproduktion und -speicherung an und arbeitet an der Skalierung der Wasserstoffproduktion weltweit.

    Ende April gab es dann auch eine Nachricht von den Norwegern, die wieder etwas Hoffnung unter den Anlegern verbreitete. Die US-Tochter hat von Douglas County Public Utility District in den USA einen Kaufauftrag im Wert von 7 Millionen US-Dollar für eine PEM-Elektrolyseanlage erhalten. Diese Anlage wird grünen Wasserstoff aus Überschussstrom eines Wasserkraftprojekts in East Wenatchee, Washington, erzeugen.

    Mein Tipp: Ein wenig Wasserstoff kann nicht schaden

    Obwohl die Aktien der üblichen Wasserstoff-Verdächtigen zuletzt wieder gut in Fahrt gekommen sind, bleibt ein Investment in diesem Bereich weiterhin sehr riskant. Das Quintett hat nämlich eins gemeinsam. Kein Konzern schreibt schwarze Zahlen. Anleger, die sich engagieren möchten, sollten sich dieses Risikos bewusst sein und auf andere Vorteile der Wasserstoff-Player achten. 

    Die Kooperation mit Linde und Rheinmetall schiebt ITM Power zum Beispiel in eine sehr komfortable Position. Die Briten sind kein Einzelkämpfer, sondern sind in das große Vertriebsnetz von Linde und Rheinmetall jetzt eingebunden. Das erleichtert mit Sicherheit die Aufgabe, neue Verträge an Land zu ziehen. Zudem ist die britische Regierung an dem Konzern beteiligt. Das sind starke Trümpfe, wenn es um die weitere Entwicklung des Konzerns und der Aktie geht.

    Ähnlich verhält es sich bei Ceres Power. Der Konzern ist mit Shell verbandelt. Zudem haben die Briten starke Partner in Asien. Hier wären Doosan Fuel Cell und Denso zu nennen. Und dann wäre da noch Weichai Power aus China. Der Konzern aus dem Reich der Mitte hält rund 20 Prozent an Ceres Power und ist somit ebenfalls ein wichtiger Partner in der Region. Die Aktie der Chinesen liegt übrigens seit Jahresbeginn fast 130 Prozent im Plus.

    Daher sind die beiden Vertreter aus Großbritannien für mich die ersten beiden Adressen, wo Anleger bei Kurskorrekturen zugreifen sollten. Hier bestehen die größten Chancen, dass die Konzerne den Weg in die Profitabilität schaffen. 

    Ballard Power ist eher der stille, aber nicht uninteressante Vertreter aus der Branche. Eigentlich finden die Kanadier nur Beachtung, wenn sie ihre Zahlen veröffentlichen. Dabei ist der Konzern weltweit auch nicht schlecht vernetzt. Zu nennen wäre hier die Zusammenarbeit mit Siemens Mobility bei der Entwicklung von Wasserstoff-Zügen.

    Aber auch mit Vertiv kooperieren die Kanadier und der US-Konzern ist dick im Geschäft, wenn es um die Stromversorgung und Kühlung von Rechenzentren geht. Gut möglich, dass Ballard Power hier auch schon bald Erfolge vermeldet. Zudem ist Weichai auch in ähnlicher Größe wie bei Ceres an Ballard Power beteiligt.

    Pug Power besitzt noch den kleinen Vorteil, dass die Amerikaner die komplette Wertschöpfungskette rund um Wasserstoff abdecken. In der Vergangenheit hat der Konzern es mit den Ausblicken allerdings nicht so genau genommen und das schon vor Jahren ausgegebene Umsatzziel von einer Milliarde US-Dollar wurde eher klammheimlich unter dem alten Vorstand Andy Marsch über Bord geworfen. 2025 kam Plug Power auf einen Jahresumsatz von etwas mehr als 700 Millionen US-Dollar. 

    Mittlerweile hat Plug Power mit Jose Luis Crespo seit März diesen Jahres einen neuen Vorstandsvorsitzenden, der mehr Transparenz versprochen hat. Kann der neue Mann das Versprechen halten, dann könnten auch die Anleger wieder mehr Vertrauen aufbauen. 

    Im Vergleich mit den Vorgängern ist Nel dagegen ein wahrer Einzelkämpfer. Seit Jahren warten die Anleger darauf, dass Nel sich endlich einen starken Partner an seine Seite holt, um ähnlich wie ITM Power von einem großen Vertriebsnetz zu profitieren. Bislang hat aber noch niemand angebissen und nicht zuletzt deswegen hat die Aktie zuletzt immer mehr an Boden verloren. Daher ist Nel aus diesem Quintett mit Abstand der riskanteste Wert.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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