Ceres, ITM und Plug Power
Wasserstoff-Aktien drehen wieder auf – Ballard Power sorgt für nächsten Schub
Der hohe Ölpreis sorgt für steigendes Interesse an Wasserstoff-Aktien. Besonders die Vertreter aus Großbritannien drehen stark auf. Jetzt hat Ballard Power seine Zahlen veröffentlicht und sorgt für den nächsten Schub.
- Hoher Ölpreis treibt Interesse an Wasserstoffaktien
- Ceres und ITM mit starken Partnerschaften
- Ballard zeigt geringeren Verlust und Kursplus
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Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Ballard Power zwar erneut rote Zahlen geschrieben, aber trotzdem besser abgeschnitten als erwartet. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 US-Dollar, was eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahreswert von -0,07 US-Dollar darstellt. Der Umsatz stieg auf 19,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg gegenüber den 15,4 Millionen US-Dollar des Vorjahres entspricht, aber leicht unter den Erwartungen der Analysten lag, die mit 20,3 Millionen US-Dollar gerechnet hatten.
Da Wasserstoff aufgrund des hohen Ölpreises aber wieder stärker an Bedeutung gewinnt, haben die Anleger über diesen kleinen Makel hinweggesehen und die Aktie rund 20 Prozent ins Plus geschickt. Damit kommt das Papier des kanadischen Wasserstoff-Spezialisten auf ein Plus von fast 50 Prozent. Allerdings belegt das Unternehmen damit den letzten Platz im dem Quintett der üblichen Verdächtigen das aus Ballard Power, Ceres Power, ITM Power, Plug Power und Nel besteht.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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