Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 05.05.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.577,22USD pro Feinunze und notiert damit +1,31 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 73,61USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,21 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 111,15USD und verzeichnet ein Minus von -2,35 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 102,40USD und verzeichnet ein Minus von -2,47 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.513,50USD
|+3,20 %
|Platin
|1.979,00USD
|+1,15 %
|Kupfer London Rolling
|13.120,23USD
|+0,85 %
|Aluminium
|3.629,49PKT
|+2,59 %
|Erdgas
|2,782USD
|-2,40 %
Rohstoff des Tages: Palladium
Mit einem Tages-Plus von +3,20 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 05.05.26, 17:29 Uhr.