Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 05.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.577,22USD pro Feinunze und notiert damit +1,31 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 73,61USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,21 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 111,15USD und verzeichnet ein Minus von -2,35 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 102,40USD und verzeichnet ein Minus von -2,47 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.513,50 USD +3,20 % Platin 1.979,00 USD +1,15 % Kupfer London Rolling 13.120,23 USD +0,85 % Aluminium 3.629,49 PKT +2,59 % Erdgas 2,782 USD -2,40 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Plus von +3,20 % gehört Palladium heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 05.05.26, 17:29 Uhr.