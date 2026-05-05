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    IDX eröffnet Büro in Genf und stärkt globale Daten- und Inspektionskapazitäten

    Die neue Präsenz in der Schweiz und die Integration eines Expertenteams tragen dazu bei, die weltweit steigende Nachfrage nach evidenzbasierten, fundierten Kommunikationsstrategien zu bedienen

    LONDON, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- IDX gab heute die Eröffnung seiner neuen Niederlassung in Genf und die Integration eines spezialisierten Data & Insights-Teams bekannt. Damit stärkt das Unternehmen seine internationale Präsenz und erweitert seine Fähigkeit, Kunden auf der ganzen Welt bei der Entwicklung von Kommunikationsstrategien zu unterstützen, die auf Fakten, Marktforschung und Einblicken in die Zielgruppe beruhen.

    IDX Logo

    Durch die Expansion ist IDX in der Schweiz vor Ort präsent und kann gleichzeitig seine Data & Insights-Kompetenz weiter ausbauen. Das Genfer Team wird eng mit den IDX-Spezialisten in den Bereichen Performance Marketing und Unternehmenskommunikation zusammenarbeiten und Kunden dabei unterstützen, sich ein klareres Bild von den Märkten, in denen sie tätig sind, und den Faktoren, die ihr Wachstum beeinflussen, zu verschaffen.

    Dieser Schritt steht im Einklang mit „Destination 250 – Customers First", der globalen Strategie von IDX, die darauf abzielt, das Team um 250 Mitarbeitende zu vergrößern, um so den Kundennutzen zu steigern, den Service zu verbessern und in die für die Kunden wichtigsten Fähigkeiten zu investieren.

    Die Investition stärkt den Datenbereich des „Connected Content"-Modells von IDX, das Kreativität, Daten, Technologie und Medien miteinander verbindet, um das zu schaffen, was IDX als „Multiplikatoreffekt" bezeichnet. So können Kunden durch besser vernetzte, messbare und effektive Arbeit das, was wirklich zählt, vervielfachen.

    „IDX erlebt ein phänomenales Wachstum, und unser neues Büro in Genf gibt uns die Möglichkeit, unsere Kunden in Europa und weltweit in den Bereichen Performance Marketing, Investor Relations und Unternehmenskommunikation besser zu betreuen", so Crispin Beale, Worldwide CEO von IDX. „Daten sind seit Jahrzehnten das Herzstück unseres Geschäfts, und dieses Kompetenzzentrum spiegelt unsere kontinuierlichen Investitionen in unsere Fähigkeiten in diesem Bereich wider. Es ist eine unglaublich spannende Zeit für IDX, und ich freue mich auf die nächste Phase unseres Wachstums, während wir weiter weltweit expandieren."

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    PR Newswire (dt.)
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