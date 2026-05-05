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    Mitgründerin von Modekette Gap gestorben

    Für Sie zusammengefasst
    • Doris Fisher mit 94 in San Francisco gestorben
    • 1969 gründete sie mit Don die Modekette The Gap
    • Sammelte Kunst und förderte Bildung in den USA
    Mitgründerin von Modekette Gap gestorben
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Doris Fisher, Mitgründerin der Modekette Gap, ist tot. Fisher sei im Alter von 94 Jahren in San Francisco gestorben, teilte das Unternehmen mit. "Sie hinterlässt ein Vermächtnis, das verändert hat, wie die Welt einkauft, und der Fusion von wirtschaftlichem Erfolg und philanthropischem Zweck neue Bedeutung gegeben hat", hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens.

    Die 1931 in San Francisco geborene Fisher hatte 1969 gemeinsam mit ihrem 2009 gestorbenen Ehemann Don in ihrer Heimatstadt "The Gap" eröffnet, einen Laden für Jeans und Schallplatten. Über die Jahrzehnte wurde daraus ein milliardenschweres weltweites Mode-Imperium. Die Philosophie: Das Shoppen sollte einfach und entspannt sein, die Kleidung locker.

    Mit ihrem Mann hatte Fisher drei Söhne. Das Paar sammelte Kunst und setzte sich für die Verbesserung der Schulbildung in den USA ein./cah/DP/jha





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