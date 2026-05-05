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    Ukraine bekräftigt Bereitschaft zu Waffenstillstand

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine bekräftigt unbefristete Waffenruhe
    • Selenskyj kündigte Waffenruhe für eine Nacht an
    • Kiew beobachtet russische Schritte genau und prüft
    Ukraine bekräftigt Bereitschaft zu Waffenstillstand
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Kurz vor Inkrafttreten einer einseitig erklärten Feuerpause hat die Ukraine ihre Bereitschaft zu einer unbefristeten Verlängerung bekräftigt. "Wenn die Waffenruhe gegenseitig eingehalten wird, dann setzen wir diese fort", teilte der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Kyrylo Budanow, auf sozialen Netzwerken mit. Das gebe Hoffnung für einen dauerhaften Frieden. "Nun ist die Russische Föderation am Zug", schrieb er. Kiew werde jeden Schritt des Kriegsgegners genau beobachten.

    Tags zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Waffenruhe für die Nacht zum Mittwoch ab Mitternacht Ortszeit (23.00 Uhr MESZ) angekündigt. Seine Erklärung folgte einer russischen Ankündigung für eine Kampfpause am Freitag und Samstag anlässlich der Feier des 81. Jahrestages des Sieges über Hitler-Deutschland am 9. Mai. Eine Reaktion des Kremls auf den ukrainischen Vorstoß stand noch aus.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/jha





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