Der Börsen-Tag
DAX & Techwerte zünden Rallye: Deutsche Börsen hängen Wall Street ab
Deutsche Aktien legen kräftig zu, Technologiewerte glänzen – und selbst die US-Börsen ziehen mit, wenn auch verhaltener. Ein Überblick über Gewinner, Verlierer und Trends.
Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei vor allem die deutschen Standard- und Technologiewerte deutlich zulegen konnten. Der DAX notiert aktuell bei 24.442,42 Punkten und gewinnt damit 2,25 Prozent. Er gehört damit zu den stärkeren Indizes des Tages. Noch dynamischer zeigt sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen deutschen Werte steigt um 2,91 Prozent auf 31.171,78 Punkte und ist damit der Spitzenreiter unter den betrachteten Indizes. Etwas verhaltener, aber ebenfalls im Plus, präsentiert sich der SDAX. Der Nebenwerteindex legt um 0,85 Prozent auf 18.163,95 Punkte zu und bleibt damit hinter den größeren deutschen Indizes zurück. Deutlich gefragt sind auch Technologiewerte: Der TecDAX klettert um 2,87 Prozent auf 3.803,66 Punkte und liegt damit fast gleichauf mit dem MDAX in der Tagesperformance. Dies unterstreicht die aktuell robuste Stimmung im deutschen Technologiesektor. Auch an den US-Börsen überwiegen die Kursgewinne, wenn auch in moderaterem Ausmaß als in Deutschland. Der Dow Jones steigt um 0,48 Prozent auf 49.208,16 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legt um 0,75 Prozent auf 7.255,75 Punkte zu und entwickelt sich damit etwas besser als der Dow, bleibt aber klar hinter den prozentualen Zuwächsen der großen deutschen Indizes zurück. Insgesamt zeigen die heutigen Bewegungen, dass die deutschen Aktienmärkte – insbesondere Standardwerte, Mid Caps und Technologietitel – deutlich stärker anziehen als die großen US-Leitindizes, während kleinere deutsche Werte im SDAX vergleichsweise verhalten zulegen.
DAXInfineon Technologies führte die Gewinner mit +6,14% an, gefolgt von Rheinmetall (+4,72%) und Siemens (+4,55%). Auf der Verliererseite standen Hannover Rück (-1,55%), Fresenius (-2,68%) und Fresenius Medical Care mit einem deutlichen Rückgang von -11,04%. Die Spannweite zwischen bestem und schlechtestem Wert beträgt damit 17,18 Prozentpunkte – leichte bis moderate Gewinne bei den Spitzen, während Fresenius Medical Care den Index nach unten zog.
MDAXHochtief legte mit starken +16,64% deutlich zu; Schaeffler (+8,25%) und AIXTRON (+7,43%) komplettierten die Top drei. Die MDAX-Verlierer blieben moderat: Ströer (-2,07%), freenet (-2,29%) und CTS Eventim (-3,83%). Die Differenz zwischen Best- und Schlechtperformer beträgt 20,47 Punkte, getrieben vor allem von dem kräftigen Hochtief-Anstieg.
SDAXSMA Solar Technology sorgte mit +12,48% für den größten Tagesgewinn, gefolgt von Secunet (+7,10%) und Siltronic (+5,26%). Die schwächsten Werte waren HelloFresh (-4,99%), Verve Group Registered (A) (-6,32%) und KSB Vz. mit -9,69%. Die Bandbreite hier ist mit 22,17 Prozentpunkten groß, was auf starke Sektorumschichtungen und hohe Volatilität im Small-Cap-Bereich hindeutet.
TecDAXAuch im TecDAX führte SMA Solar Technology (+12,48%) das Feld an; AIXTRON (+7,43%) und Infineon (+6,14%) zeigten ebenfalls deutliche Kursgewinne. Die größten Verluste verzeichneten freenet (-2,29%), Drägerwerk (-2,70%) und ATOSS Software (-3,05%). Die Spreizung zwischen Top- und Flopwert liegt bei 15,53 Punkten – techniklastige Titel dominierten das Aufwärtsmomentum, während die Abgaben moderat blieben.
Dow JonesCaterpillar erzielte mit +2,92% den stärksten Zuwachs, gefolgt von Goldman Sachs (+1,72%) und 3M (+1,49%). Auf der Verliererseite standen American Express (-0,98%), Visa (-1,77%) und UnitedHealth Group als größter Rückgang mit -1,96%. Die insgesamt geringe Bandbreite von 4,88 Punkten zeigt einen vergleichsweise ruhigen Handel bei den US-Bluechips.
S&P 500Intel sprang mit +13,75% an die Spitze, unterstützt von starken Kursgewinnen bei Waters Corporation (+10,74%) und Micron (+10,63%). Dem gegenüber stehen deutliche Einbußen bei Pool (-6,57%), FactSet (-6,79%) und Fiserv mit -7,88%. Die Differenz von 21,63 Prozentpunkten unterstreicht die starke Divergenz zwischen massiven Einzelgewinnern, vor allem im Halbleiterbereich, und kräftigen Rücksetzern in anderen Sektoren.
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