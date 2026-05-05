Shopify Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 05.05.2026

Die Shopify Aktie ist bisher um -13,15 % auf 95,66€ gefallen. Das sind -14,49 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,07 %, geht es heute bei der Shopify Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Shopify in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,09 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Shopify Aktie damit um -9,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,52 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Shopify eine negative Entwicklung von -21,90 % erlebt.

Während Shopify deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,24 %. Damit gehört Shopify heute zu den auffälligeren Werten.

Shopify Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,40 % 1 Monat +8,52 % 3 Monate +15,09 % 1 Jahr +27,89 %

Informationen zur Shopify Aktie

Stand: 05.05.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 118,04 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Internet, Everywhere, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Shopify (NASDAQ, TSX: SHOP) announced today financial results for the quarter ended March 31, 2026. Shopify achieved 34% revenue growth and 15% free cash flow margins. "Shopify has entered …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,05 %. Salesforce notiert im Minus, mit -0,48 %.

Shopify Aktie jetzt kaufen?

Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.