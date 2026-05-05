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    Deutsche Anleihen

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    Leichte Kursgewinne - Britische Anleihen stark unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesanleihen leicht gestiegen, Euro-Bund bei 124,98
    • Gesunkene Ölpreise dämpften Inflationssorgen leicht
    • Konflikt im Golf und Hormus belasten Marktunsicherheit
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursgewinne - Britische Anleihen stark unter Druck
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag etwas gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,08 Prozent auf 124,98 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,07 Prozent.

    Etwas gestützt wurden die Anleihen durch die etwas gesunkenen Rohölpreise. Dies dämpfte ein wenig die Inflationssorgen. Allerdings waren die Ölpreise am Vortag noch sehr stark gestiegen und die Unsicherheit bleibt hoch.

    Entscheidend sind weiter die Nachrichten zum Iran-Krieg. Anleger wägen ab, welchen Einfluss sie auf die Wachstums- sowie Inflationsaussichten und damit auf die Geldpolitik der Notenbanken haben. Aktuell gefährdet der Streit über die blockierte, für den Welthandel wichtige Straße von Hormus die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Am Dienstag beruhigte sich die Lage etwas.

    Stark unter Druck geraten sind die Kurse von britischen Anleihen. Die Rendite von dreißigjährigen Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf den höchsten Stand seit 1998. Neben den gestiegenen Energiepreisen machen sich Anleger Sorgen um die politische Stabilität. Am 7. Mai steht mit den Kommunalwahlen ein großer Stimmungstest für den unbeliebten Premierminister Keir Starmer an. Beobachter erwarten eine Wahlniederlage für Labour und einen Wahlsieg der rechten Reform-Partei und der Grünen.

    "Der Markt erwartet, dass Starmers Tage gezählt sind, und wenn nicht, dann ist ein weiterer Schritt nach links im politischen Spektrum unvermeidlich, um dem Zuspruch für die Grünen entgegenzuwirken", sagte Lloyd Harris, Leiter des Bereichs festverzinsliche Wertpapiere bei der Miton Group. Dies geschieht vor dem Hintergrund einer schwächelnden Wirtschaft und angespannter Staatsfinanzen./jsl/jha/




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