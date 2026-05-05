DZ BANK stuft UNICREDIT SPA auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unicredit nach Zahlen zum ersten Quartal von 90 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Philipp Häßler attestierte der italienischen Großbank einen sehr starken Jahresauftakt. Mit Blick auf eine Übernahme der Commerzbank rechnet er nicht damit, dass Unicredit ihren Anteil kurzfristig auf über 50 Prozent erhöht, hieß es in einer Studie am Dienstag./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,23 % und einem Kurs von 67,77EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Dr. Häßler

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 71,46 € , was eine Steigerung von +5,37% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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