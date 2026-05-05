DZ BANK stuft UNICREDIT SPA auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unicredit nach Zahlen zum ersten Quartal von 90 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Philipp Häßler attestierte der italienischen Großbank einen sehr starken Jahresauftakt. Mit Blick auf eine Übernahme der Commerzbank rechnet er nicht damit, dass Unicredit ihren Anteil kurzfristig auf über 50 Prozent erhöht, hieß es in einer Studie am Dienstag./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,23 % und einem Kurs von 67,77EUR auf Tradegate (05. Mai 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte