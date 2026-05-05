Deutsche Post wird zu DHL

Den Firmennamen Deutsche Post AG wird es aber auch künftig geben: Er wandert gewissermaßen eine Etage nach unten und steht künftig für die inländische Tochterfirma, die das Geschäft mit Paketen und Briefen verantwortet./wdw/DP/he

Geht jetzt die Post ab?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 46,21 auf Tradegate (05. Mai 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -4,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,78 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 55,57 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -4,99 %/+29,56 % bedeutet.