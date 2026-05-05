Neuer Konzernname
Deutsche Post wird zu DHL
- Konzernname Deutsche Post wird zur Börse DHL AG
- Deutsche Post AG bleibt inländische Tochter für Pakete
- Nachfolgerin Bundespost Privatisierung und DHL 2002
BONN (dpa-AFX) - Der Konzernname Deutsche Post ist so gut wie Geschichte. Mehr als drei Jahrzehnte nach Einführung dieses Firmennamens beschlossen die Aktionäre auf der Hauptversammlung des Bonner Logistikers, den Namen auf Konzernebene abzulegen und an der Börse künftig DHL AG zu heißen. Die Eintragung ins Handelsregister soll in der zweiten Jahreshälfte geschehen.
Die Deutsche Post AG ist eine Nachfolgerin der Bundespost, die in den 1990er Jahren schrittweise privatisiert wurde. 2002 kaufte die Firma den US-Logistiker DHL, danach wurde das Auslandsgeschäft immer wichtiger. Das Kürzel DHL steht für deren Firmengründer Adrian Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn.
Den Firmennamen Deutsche Post AG wird es aber auch künftig geben: Er wandert gewissermaßen eine Etage nach unten und steht künftig für die inländische Tochterfirma, die das Geschäft mit Paketen und Briefen verantwortet./wdw/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 46,21 auf Tradegate (05. Mai 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -4,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,78 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 55,57 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -4,99 %/+29,56 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DHL Group - 555200 - DE0005552004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DHL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
DHL Global Forwarding erweitert Luftfrachtkapazitäten Asien-Europa
Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).