Axa steigert Einnahmen deutlich - Prognose bestätigt
- Axa Bruttoprämien steigen 6% auf 38,0 Milliarden
- Im Schaden und Unfallbereich Wachstum 4 Prozent
- Leben und Krankenversicherungen legen 8 Prozent zu
PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa hat zum Jahresstart ein kräftiges Wachstum verzeichnet. Die Bruttoprämien und sonstige Erträge seien im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent auf 38,0 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Paris mit. Im Schaden- und Unfallbereich habe das Wachstum vier Prozent betragen. Das Geschäft mit Leben- und Krankenversicherungen legte um acht Prozent zu.
Der Konzern sieht sich weiter auf Kurs, um 2026 ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie am oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne von 6 bis 8 Prozent zu erzielen, hieß es weiter./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 40,60 auf Tradegate (05. Mai 2026, 18:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um -2,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,32 %.
Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 84,96 Mrd..
AXA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6700 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +10,76 %/+23,06 % bedeutet.
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Na also - Die AXA habe ich noch - das hat sich mit 5 % plus noch nicht so gelohnt aber da waren noch dieses Jahr mit schönen Gewinnen mitgenommen:
Die Franzossen verkaufe ich immer nach Beruhigung - ist politisch ähnlich stabil wie ein Emerging Markets -z.B. Brasilien Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/kiss.gif Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif