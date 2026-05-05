Axa steigert Einnahmen deutlich - Prognose bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AXA Aktie

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 40,60 auf Tradegate (05. Mai 2026, 18:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AXA Aktie um -2,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,32 %.

Die Marktkapitalisierung von AXA bezifferte sich zuletzt auf 84,96 Mrd..

AXA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6700 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +10,76 %/+23,06 % bedeutet.