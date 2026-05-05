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    US-Anleihen

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    Kurse legen angesichts fallender Ölpreise zu

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Anleihen steigen nach fallenden Ölpreisen
    • Rendite zehnjähriger fällt auf 4,49 Prozent
    • Iran-Konflikt beeinflusst Inflation und Geldpolitik
    US-Anleihen - Kurse legen angesichts fallender Ölpreise zu
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Dienstag angesichts fallender Ölpreise gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) legte um 0,23 Prozent auf 110,42 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,49 Prozent.

    Etwas gestützt wurden die Anleihen durch die leicht gesunkenen Rohölpreise. Dies dämpfte ein wenig die Inflationssorgen. Allerdings waren die Ölpreise am Vortag noch sehr stark gestiegen und die Unsicherheit bleibt hoch.

    Entscheidend sind weiter die Nachrichten zum Iran-Krieg. Anleger wägen ab, welchen Einfluss sie auf die Wachstums- sowie Inflationsaussichten und damit auf die Geldpolitik der Notenbanken haben. Aktuell gefährdet der Streit über die blockierte, für den Welthandel wichtige Straße von Hormus die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Am Dienstag beruhigte sich die Lage etwas.

    Die in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten den Markt kaum. So hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im April etwas eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex ISM befindet sich jedoch weiter auf einem hohen Niveau und signalisiert ein Wachstum in dem Sektor.

    "Die US-Notenbank dürfte mit dieser Entwicklung darin bestärkt werden, es bezüglich Zinssenkungen nicht eilig zu haben", kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Helaba die Daten. "Dafür sprechen auch die gestiegenen Energiekosten infolge des Iran-Kriegs."/jsl/he






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