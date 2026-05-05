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    IGT Solutions firmiert nun unter dem Namen Atain und läutet damit eine neue Ära als Enterprise Orchestration Partner ein

    GURUGRAM, Indien, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- IGT Solutions gab heute bekannt, dass das Unternehmen unter dem neuen Namen Atain firmiert und damit eine neue Identität präsentiert, die die Entwicklung des Unternehmens zu einem vertrauenswürdigen, wertorientierten und ergebnisorientierten Partner für globale Unternehmen widerspiegelt.

    Atain, Assured Outcomes

    Im Laufe der Jahre hat sich die Präsenz des Unternehmens zu einer wahrhaft globalen Ausdehnung entwickelt, seine Kompetenzen wurden sowohl organisch als auch durch Übernahmen erweitert, und die Fokussierung auf KI und Menschen hat den Bedarf an einer klareren Marktidentität geschaffen, die diesen Veränderungen Rechnung trägt.

    Atain spiegelt das zentrale Versprechen des Unternehmens wider: den Wandel von einem reinen Outsourcing-Partner hin zu einem auf Ergebnisse ausgerichteten Enterprise Orchestration Partner. Aufbauend auf einer starken Tradition der Ergebnisorientierung stützt sich das Unternehmen weiterhin auf seine langjährigen Erfahrungen in den Bereichen Betriebsabläufe, exzellente Leistungserbringung und fundierte Fachkenntnisse in der Reisebranche und baut gleichzeitig seine Fähigkeiten aus, um immer komplexere Herausforderungen branchenübergreifend zu bewältigen.

    Wie Atain gesicherte Ergebnisse liefert

    Als Partner für Unternehmensorchestrierung bringt Atain Menschen, Prozesse und Plattformen mithilfe von KI in Einklang, um die Zukunft der Arbeit neu zu definieren. Durch die Bündelung von Fachwissen steigert das Unternehmen die Geschwindigkeit, beseitigt Schwankungen und liefert garantierte Ergebnisse.

    Dies wird durch eine Reihe differenzierter Funktionen ermöglicht, darunter das SMART-Framework, das durch KI-gestützte Arbeitsprozesse zu überragenden Kennzahlen führt, sowie TechBud.AI, eine GenAI-Plattform, die auf einer Zero-Pilot-Architektur und ISO 42001-zertifizierten Standards für verantwortungsvolle, überprüfbare KI basiert. Dies wird zusätzlich durch ein sorgfältig ausgewähltes Partner-Ökosystem aus führenden Hyperscalern und Anbietern von Unternehmenstechnologien sowie durch ein umfassendes Angebot an spezialisierten Dienstleistungen untermauert, das die Bereiche KI-gestützte Kundenerfahrung, Vertrauen und Sicherheit, Unternehmensabläufe, Technologiedienstleistungen sowie eine Plattform für Unternehmensorchestrierung und -automatisierung umfasst und sich durch fundierte Branchenexpertise in den Bereichen Reise und Gastgewerbe, Bank- und Finanzdienstleistungen sowie Einzelhandel und E-Commerce auszeichnet.

    „Dieser Rebranding-Prozess spiegelt sowohl unsere Tradition als auch unsere Zukunft wider", sagte Katie Stein, Chief Executive Officer von Atain. „Wir haben operative Exzellenz und messbare Ergebnisse geliefert. Heute brauchen unsere Kunden mehr; sie brauchen einen Partner, der Fachwissen, KI und Innovation miteinander verbindet, um ihnen zu helfen, schneller voranzukommen, intelligenter zu arbeiten und verlässliche Ergebnisse zu erzielen. Atain ist unser Bekenntnis, genau das zu leisten."

    Atain wird weiterhin in Talente, Innovation und Kompetenzen investieren, die Unternehmen dabei unterstützen, zuversichtlich zu wachsen und in einem sich rasch wandelnden Umfeld die Nase vorn zu behalten.

    Informationen zu Atain

    Atain ist ein Partner für Unternehmensorchestrierung, der Menschen, Prozesse und Plattformen mithilfe von KI aufeinander abstimmt, um Arbeitsabläufe neu zu definieren und verlässliche Ergebnisse zu liefern. Dies wird durch das SMART-Framework ermöglicht, das durch KI-gestützte Arbeitsabläufe zu überragenden Kennzahlen führt, sowie durch die TechBud.AI-Plattform – eine auf einer Zero-Pilot-Architektur und den ISO 42001-Standards basierende GenAI-Grundlage –, ein robustes Partner-Ökosystem und fundiertes Fachwissen.

    Der Unified Hub von Atain erfasst, prognostiziert und koordiniert kontinuierlich die Arbeitsabläufe über Mitarbeiter, Prozesse und Plattformen hinweg, um zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten. Die Kompetenz- und Skalenzentren (CoS2) kombinieren fundiertes Fachwissen mit KI, um sichere Ergebnisse zu erzielen.

    Weitere Informationen finden Sie unter www.atain.com

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2972798/Atain_Assured_outcomes.jpg 
    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2971909/Atain_Logo.jpg

    Atain Logo

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/igt-solutions-firmiert-nun-unter-dem-namen-atain-und-lautet-damit-eine-neue-ara-als-enterprise-orchestration-partner-ein-302762949.html





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