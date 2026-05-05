ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für Unicredit auf 85 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank senkt fairen Wert Unicredit auf 85 Euro
- Einstufung bleibt Kaufen trotz Kurszielsenkung
- Unicredit erhöht Commerzbankanteil vorerst nicht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unicredit nach Zahlen zum ersten Quartal von 90 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Philipp Häßler attestierte der italienischen Großbank einen sehr starken Jahresauftakt. Mit Blick auf eine Übernahme der Commerzbank rechnet er nicht damit, dass Unicredit ihren Anteil kurzfristig auf über 50 Prozent erhöht, hieß es in einer Studie am Dienstag./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,75 % und einem Kurs von 68,10 auf Tradegate (05. Mai 2026, 18:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +5,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,65 %.
Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 106,19 Mrd..
UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7208. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +13,39 %/+32,53 % bedeutet.
Analyst: Unicredit
Kursziel: 85 Euro
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Community Beiträge zu UniCredit - A2DJV6 - IT0005239360
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Sieht doch gar nicht so schlecht aus für die Unicredit, oder?
5 Jahre 700%, hatte meiner Frau vor 2 Jahren Unicredit als Dividenden Perle und KGV Schnäppchen empfohlen. Auch immer mal wieder nachgekauft. Jetzt gibt es schöne Ausschüttungen, Aktienrueckkauf und klar Commerzbank Profits egal wie. Gutes, ehrgeiziges, aktionaersfreundliches Management macht halt den Unterschied.
Zu den 15% Zöllen : Die können den europäischen großen Banken nichts anhaben ...