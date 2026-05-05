DZ Bank senkt fairen Wert für Unicredit auf 85 Euro - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,75 % und einem Kurs von 68,10 auf Tradegate (05. Mai 2026, 18:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +5,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,65 %.

Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 106,19 Mrd..

UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7208. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +13,39 %/+32,53 % bedeutet.