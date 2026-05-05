Voltatron: Umsatz- und Ergebniswachstum im Q1 2026 deutlich gesteigert

Voltatron AG steigerte im ersten Quartal 2026 den Umsatz auf rund 12,6 Mio. € im Vergleich zu 1,7 Mio. € im Vorjahr.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf etwa 16,6 % vom Umsatz, gegenüber 5,1 % im Vorjahr.

Das bereinigte EBITDA (ohne Bargain Purchase) erreichte im Q1 2026 rund 8,1 %, gegenüber 5,1 % im Vorjahr.

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) aus fortgeführten Geschäftsbereichen verbesserte sich auf 2,9 %, nach -10,7 % im Vorjahr; bereinigt liegt die Marge bei 1,8 %.

Der Anteil des operativen Konzernergebnisses (EBITDA) und das Ergebnis vor Steuern (EBT) haben sich deutlich gegenüber dem ersten Quartal 2025 verbessert.

Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2026 werden am 13. Mai 2026 veröffentlicht.

Der nächste wichtige Termin, Konzernzwischenmitteilung zum 31. März 2026 - 1. Quartal, bei Voltatron ist am 13.05.2026.

Der Kurs von Voltatron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,9025EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,13 % im Plus.

7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,0950EUR das entspricht einem Plus von +4,93 % seit der Veröffentlichung.





