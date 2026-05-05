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    Voltatron: Umsatz- und Ergebniswachstum im Q1 2026 deutlich gesteigert

    Voltatron AG startet 2026 mit kräftigem Wachstum: Umsatz und Ertragskraft legen im ersten Quartal deutlich zu, Margen verbessern sich spürbar gegenüber dem Vorjahr.

    Voltatron: Umsatz- und Ergebniswachstum im Q1 2026 deutlich gesteigert
    Foto: keBu.Medien - stock.adobe.com
    • Voltatron AG steigerte im ersten Quartal 2026 den Umsatz auf rund 12,6 Mio. € im Vergleich zu 1,7 Mio. € im Vorjahr.
    • Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf etwa 16,6 % vom Umsatz, gegenüber 5,1 % im Vorjahr.
    • Das bereinigte EBITDA (ohne Bargain Purchase) erreichte im Q1 2026 rund 8,1 %, gegenüber 5,1 % im Vorjahr.
    • Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) aus fortgeführten Geschäftsbereichen verbesserte sich auf 2,9 %, nach -10,7 % im Vorjahr; bereinigt liegt die Marge bei 1,8 %.
    • Der Anteil des operativen Konzernergebnisses (EBITDA) und das Ergebnis vor Steuern (EBT) haben sich deutlich gegenüber dem ersten Quartal 2025 verbessert.
    • Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2026 werden am 13. Mai 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Konzernzwischenmitteilung zum 31. März 2026 - 1. Quartal, bei Voltatron ist am 13.05.2026.

    Der Kurs von Voltatron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,9025EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,13 % im Plus.
    7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,0950EUR das entspricht einem Plus von +4,93 % seit der Veröffentlichung.


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