Huntington Ingalls Industries Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 05.05.2026

Mit einer Performance von -10,99 % musste die Huntington Ingalls Industries Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute bei der Huntington Ingalls Industries Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Huntington Ingalls Industries ist der größte US-Militärschiffbauer, Kernlieferant der US Navy. Fokus auf Atomflugzeugträger, U‑Boote, Zerstörer, amphibische Schiffe sowie Wartung, Modernisierung und Defense‑Tech/IT (Mission Technologies). Starke Marktstellung durch hohe Eintrittsbarrieren, lange Verträge, sicherheitspolitische Relevanz. Wichtige Wettbewerber: General Dynamics, Lockheed Martin, BAE Systems. USP: führende Rolle bei US‑Trägern und nuklearen U‑Booten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Huntington Ingalls Industries Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -21,65 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,71 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Huntington Ingalls Industries eine negative Entwicklung von -5,95 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,78 % geändert.

Huntington Ingalls Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,63 % 1 Monat -19,71 % 3 Monate -21,65 % 1 Jahr +51,95 %

Informationen zur Huntington Ingalls Industries Aktie

Stand: 05.05.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 39 Mio. Huntington Ingalls Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,96 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Das US-amerikanische Rüstungsunternehmen Huntington Ingalls liefert einen soliden Geschäftsbericht, allerdings mit zwei schweren Haken.

NEWPORT NEWS, Va., May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - HII (NYSE: HII) today reported results for the first quarter of fiscal 2026. Highlights First quarter revenues were $3.1 billionFirst quarter net earnings were $149 million or $3.79 diluted …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,48 %. Leonardo notiert im Plus, mit +1,42 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -1,38 %.

Huntington Ingalls Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Huntington Ingalls Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Huntington Ingalls Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.