Trump will möglichen Waffenruhe-Verstoß nicht definieren
- Trump hält offen, was er als Verstoß wertet
- Trump wirft Iran Spielchen vor und verlangt Sieg
- Sperrung der Straße von Hormus gefährdet Waffenruhe
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will sich öffentlich nicht festlegen, welches Vorgehen des Irans er als Verletzung der Waffenruhe werten würde. Auf eine entsprechende Frage sagte Trump im Weißen Haus: "Nun, das werden Sie herausfinden, denn ich werde es Sie wissen lassen." Der Iran wisse, was zu tun sei. "Sie wissen, was sie nicht tun dürfen, was eigentlich noch wichtiger ist."
Wie bereits häufig zuvor betonte Trump zudem, dass der Iran einen Deal wolle. "Was mir am Iran nicht gefällt, ist, dass sie mit so großem Respekt mit mir sprechen, und dann im Fernsehen erscheinen und sagen: "Wir haben nicht mit dem Präsidenten gesprochen.""
Trump wirft Iran Spielchen vor
Der US-Präsident warf Teheran vor, Spielchen zu spielen. Letztlich würde der Iran aber ein Abkommen wollen - "und wer würde das nicht wollen, wenn das eigene Militär komplett geschlagen ist?". Der Iran sollte "die weiße Flagge der Kapitulation" hissen, forderte Trump.
Seit rund einem Monat gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe. Doch der Streit über die vom Iran weitgehend unpassierbar gemachte Meerenge gefährdet die Feuerpause.
Am Montag hatten die USA die Initiative "Projekt Freiheit" gestartet, die festsitzenden Schiffen helfen soll, die Straße von Hormus zu passieren. Der Iran reagierte darauf nach US-Angaben mit mehreren Angriffen - unter anderem auf US-Streitkräfte, die versuchten, die Handelsschifffahrt in der Meerenge wieder in Gang zu bringen. Kampfhubschrauber der USA hätten die Angriffe erfolgreich abgewehrt, sagte US-Generalstabschefs Dan Caine bei einer Pressekonferenz./fsp/DP/he
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bei 120 usd geht Opi short :-)
U-Boote und Begleitschutz sind da noch nicht drin. sogar China hat U-Boote zum Schutz der eigenen Flotte was nicht in westlichen Medien bekannt ist, damit deren Schiffe nicht geentert werden.
**USA (Zentralkommando / 5. Flotte)**
* USS Gerald R. Ford (Flugzeugträger, stationiert im östlichen Mittelmeer/Rotes Meer)
* USS Abraham Lincoln (Flugzeugträger, stationiert im Arabischen Meer)
* USS George H.W. Bush (Flugzeugträger, als Verstärkung im Arabischen Meer eingetroffen)
* USS Tripoli (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger, aktiv bei Boarding-Einsätzen)
* USS Boxer (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger, im Zulauf zur Unterstützung)
* USS Philippine Sea (Lenkwaffenkreuzer)
* USS Gravely (Zerstörer)
* USS Mason (Zerstörer)
* USS Carney (Zerstörer)
* USS Laboon (Zerstörer)
* USS McFaul (Zerstörer)
* USS Thomas Hudner (Zerstörer)
* USS Ramage (Zerstörer)
* USS Arleigh Burke (Zerstörer)
* USS Roosevelt (Zerstörer)
**Großbritannien (Royal Navy)**
* HMS Dragon (Zerstörer der Type-45-Klasse, stationiert vor Zypern)
* HMS Diamond (Zerstörer, im Einsatz im Roten Meer)
* HMS Middleton (Minenjagdschiff, Basis in Bahrain)
* RFA Cardigan Bay (Landungsschiff der Royal Fleet Auxiliary)
**Frankreich (Marine Nationale)**
* Charles de Gaulle (Flugzeugträger, östliches Mittelmeer)
* Chevalier Paul (Luftabwehr-Zerstörer)
* FS Languedoc (Mehrzweckfregatte, Rotes Meer)
* FS Dixmude (Amphibisches Angriffsschiff/Hubschrauberträger)
* FS Alsace (Fregatte)
* FS Lorraine (Fregatte)
**EU-Mission Aspides und Partner (Defensive Mission)**
* ITS Federico Martinengo (Italienische Fregatte, Flaggschiff der Mission)
* HS Kimon (Griechische Fregatte, Schutzraum Zypern)
* HS Hydra (Griechische Fregatte)
* HNLMS Evertsen (Niederländische Fregatte)
* ESPS Cristóbal Colón (Spanische Fregatte)
* Fregatte Sachsen oder Hessen (Deutschland, im wechselnden Einsatz zur Luftverteidigung)
Daten anhand dem was im Netz steht. Das hier ist der größte Aufmarsch auf See seit WW 2
Nach wie vor hat Iran kleine U-Boote.