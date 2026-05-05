Trump will möglichen Waffenruhe-Verstoß nicht definieren

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will sich öffentlich nicht festlegen, welches Vorgehen des Irans er als Verletzung der Waffenruhe werten würde. Auf eine entsprechende Frage sagte Trump im Weißen Haus: "Nun, das werden Sie herausfinden, denn ich werde es Sie wissen lassen." Der Iran wisse, was zu tun sei. "Sie wissen, was sie nicht tun dürfen, was eigentlich noch wichtiger ist."

Wie bereits häufig zuvor betonte Trump zudem, dass der Iran einen Deal wolle. "Was mir am Iran nicht gefällt, ist, dass sie mit so großem Respekt mit mir sprechen, und dann im Fernsehen erscheinen und sagen: "Wir haben nicht mit dem Präsidenten gesprochen.""