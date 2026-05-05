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    WDH

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    BVB laut Medien vor Verpflichtung von Abwehrtalent Gadou

    Für Sie zusammengefasst
    • BVB steht vor Verpflichtung von Johan Gadou aus Salzburg
    • Ablöse etwa 20 Millionen Euro plus mögliche Boni
    • 19 Jahre, Ex-PSG Jugendspieler, Stammkraft in Salzburg
    WDH - BVB laut Medien vor Verpflichtung von Abwehrtalent Gadou
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    (im ersten Satz wurden der Vorname berichtigt: Joane.)

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einer Verpflichtung von Talent Joane Gadou von Red Bull Salzburg. Mit dem 19 Jahre alten Abwehrspieler sei sich der BVB bereits einig, hieß es beim TV-Sender Sky. Auch die "Salzburger Nachrichten" berichteten über den möglichen Transfer, auf den sich demnach nun noch die beiden Clubs einigen müssten.

    Im Gespräch soll eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro für den Franzosen sein, dazu könnten noch Boni in Höhe von mehreren Millionen kommen. Gadou war vor zwei Jahren aus der Jugend von Paris Saint-Germain nach Salzburg gewechselt und ist dort Stammspieler. Sollte er nach Dortmund kommen, wäre dies der erste Transfer unter der Regie des neuen Sportdirektors Ole Book./se/DP/he

    Borussia Dortmund

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    ISIN:DE0005493092WKN:549309
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 3,075 auf Tradegate (05. Mai 2026, 19:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -7,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 339,47 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +62,60 %/+62,60 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Einbußen bei Borussia Dortmund: vorläufiger Q3‑Verlust von 12,8 Mio. €, Umsatz −16,1% auf 124,9 Mio., EBITDA nur noch 12,4 Mio., stark gesunkene Transfererlöse, deshalb Dividende 0,06 € und Kursdruck (Aktie −1,3%). Diskutiert wird das Ausscheiden aus der CL als Hauptgrund für Bewertungsdruck, Sorgen um Kurse bis 2–2,50 € und eine zu niedrige Risikoprämie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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    WDH BVB laut Medien vor Verpflichtung von Abwehrtalent Gadou Borussia Dortmund steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einer Verpflichtung von Talent Joane Gadou von Red Bull Salzburg. Mit dem 19 Jahre alten Abwehrspieler sei sich der BVB bereits einig, hieß es beim TV-Sender Sky. Auch die …
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