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BVB laut Medien vor Verpflichtung von Abwehrtalent Gadou
- BVB steht vor Verpflichtung von Johan Gadou aus Salzburg
- Ablöse etwa 20 Millionen Euro plus mögliche Boni
- 19 Jahre, Ex-PSG Jugendspieler, Stammkraft in Salzburg
(im ersten Satz wurden der Vorname berichtigt: Joane.)
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einer Verpflichtung von Talent Joane Gadou von Red Bull Salzburg. Mit dem 19 Jahre alten Abwehrspieler sei sich der BVB bereits einig, hieß es beim TV-Sender Sky. Auch die "Salzburger Nachrichten" berichteten über den möglichen Transfer, auf den sich demnach nun noch die beiden Clubs einigen müssten.
Im Gespräch soll eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro für den Franzosen sein, dazu könnten noch Boni in Höhe von mehreren Millionen kommen. Gadou war vor zwei Jahren aus der Jugend von Paris Saint-Germain nach Salzburg gewechselt und ist dort Stammspieler. Sollte er nach Dortmund kommen, wäre dies der erste Transfer unter der Regie des neuen Sportdirektors Ole Book./se/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 3,075 auf Tradegate (05. Mai 2026, 19:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -7,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 339,47 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +62,60 %/+62,60 % bedeutet.
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Das ist wieder mal typisch Börse. Der BVB erzielt angesichts des frühzeitigen Ausscheidens aus der Champions League nach den vorläufigen Zahlen für das 3. Quartal ein ordentliches Ergebnis. Die Schlagzeilen stellen jedoch den Verlust von 12,8 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal mit einem Gewinn von 5,8 Mio. Euro in den Vordergrund. Die Aktie sackt nach Veröffentlichung kräftig ab.
Ich sehe das Ergebnis in diesem Quartal eher positiv, es hätte angesichts der CL-Mindereinnahmen durchaus schlechter ausfallen können. Die Einnahmen sind erwartbar in allen Bereichen zurückgegangen, dafür gibt es im Gegenzug deutlich geringere Personalkosten und sonstige betriebliche Aufwendungen aufgrund reduzierter Erfolgsprämien.
Das größte Minus im Geschäftsjahr wird ohnehin im 4. Quartal anfallen und dürfte – falls nicht unerwartet hohe Transfererlöse erzielt werden - in der Größenordnung von mindestens -20 Mio. Euro oder höher liegen.
nur manchmal? 🙄
Grad die Zusammenfassung auf WDR gesehen.