Bitzero und OneQode unterzeichnen verbindliche Absichtserklärung über einen 15-jährigen Leasingvertrag für 110 MW zur Nutzung künstlicher Intelligenz am Standort in Norwegen

Die endgültige Vereinbarung würde etwa 2,6 Milliarden US$ an vertraglich vereinbarten Einnahmen für Bitzero sichern, wobei die erste Inbetriebnahme für das erste Halbjahr 2027 angestrebt wird

VANCOUVER, BC & SINGAPUR, 5. MAI 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (CSE: BITZ.U) (OTCQB: BTZRF) (FWB: 000), ein Anbieter nachhaltiger Blockchain- und Hochleistungsrechenzentrumsinfrastruktur (HPC), und OneQode Networks Pte. Ltd. („OneQode“), ein Anbieter von Hochleistungs-Cloud- und -Netzwerkinfrastruktur, freuen sich, bekannt geben zu können, dass sie heute eine verbindliche Absichtserklärung über einen Leasingvertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren unterzeichnet haben, wonach sich OneQode 110 MW Kapazität am norwegischen Rechenzentrum von Bitzero sichert, um die Bereitstellung von Hochleistungs-KI-Workloads zu unterstützen (die „verbindliche Absichtserklärung“).

Im Rahmen der verbindlichen Absichtserklärung plant OneQode eine groß angelegte GPU-Bereitstellung über die gesamte 110-MW-Kapazität hinweg, wobei die Kapazität schrittweise ausgebaut wird. Die erste Inbetriebnahme ist für das erste Halbjahr 2027 geplant; die Parteien beabsichtigen, im Zuge der weiteren Entwicklung des Einführungsplans weitere Details zu Technik, Plattform und Ökosystem bekannt zu geben.

„Diese Absichtserklärung mit OneQode markiert einen entscheidenden Meilenstein für Bitzero“, sagte Mohammed Bakhashwain, Gründer und CEO von Bitzero. „Ein Leasingvertrag mit OneQode würde genau die Art von groß angelegtem, leistungsstarkem Kundenbedarf darstellen, den wir mit dem Standort unterstützen wollten. Die Wahl von OneQode als strategischer Partner und potenzieller Mieter würde eine vertikale Integration ermöglichen, indem Telekommunikation mit einer Hochleistungsrechenplattform verknüpft wird. Wir freuen uns darauf, mit OneQode eine endgültige Vereinbarung zur Bereitstellung einer hochleistungsfähigen KI-Infrastruktur an unserem Standort in Norwegen zu erarbeiten.“

OneQode hat sich für den Standort von Bitzero in Norwegen entschieden, da er nachweislich energieintensive Arbeitslasten und eine Kombination aus reichlich vorhandener erneuerbarer Energie, kühlem Klima, günstigen Betriebsbedingungen und wachsender strategischer Bedeutung als Standort für digitale Infrastrukturen mit hoher Leistungsdichte bietet. Der Standort von Bitzero, der sich in der Region NO4 des Landes – einer der kosteneffizientesten und nachhaltigsten Strommärkte Europas – befindet, wird mit Wasserkraft betrieben und ist darauf ausgelegt, die für KI- und HPC-Anwendungen der nächsten Generation erforderliche Energie, Standortinfrastruktur und Betriebsumgebung bereitzustellen.