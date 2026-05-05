Börsen Update
Börsen Update USA - 05.05. - US Tech 100 stark +1,36 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.240,66 PKT und steigt um +0,55 %.
Top-Werte: Caterpillar +2,66 %, Apple +2,40 %, Cisco Systems +1,82 %, Goldman Sachs Group +1,50 %, The Home Depot +1,25 %
Flop-Werte: Unitedhealth Group -1,93 %, Visa (A) -1,80 %, American Express -1,32 %, Nike (B) -0,84 %, Walt Disney -0,75 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:44) bei 28.039,14 PKT und steigt um +1,36 %.
Top-Werte: Intel +14,19 %, Micron Technology +10,28 %, Qualcomm +9,04 %, Lam Research +7,31 %, Western Digital +6,10 %
Flop-Werte: Shopify -16,48 %, PayPal -9,83 %, Palantir -8,40 %, Axon Enterprise -5,34 %, Charter Communications Registered (A) -4,07 %
Der S&P 500 steht bei 7.259,51 PKT und gewinnt bisher +0,80 %.
Top-Werte: Intel +14,19 %, SanDisk Corporation +12,77 %, Waters Corporation +12,32 %, Micron Technology +10,28 %, Akamai Technologies +9,68 %
Flop-Werte: Huntington Ingalls Industries -11,87 %, Fiserv -9,87 %, PayPal -9,83 %, Palantir -8,40 %, Leidos Holdings -6,82 %
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