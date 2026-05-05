Infineon Technologies Aktie weiter aufwärts - +7,01 % - 05.05.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,01 % konnte die Infineon Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,62 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 60,86€, mit einem Plus von +7,01 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Infineon Technologies einen Gewinn von +51,71 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,11 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +56,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Infineon Technologies auf +61,65 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,97 % geändert.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,11 % 1 Monat +56,62 % 3 Monate +51,71 % 1 Jahr +103,67 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 05.05.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,58 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +4,40 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,35 %. ON Semiconductor legt um +0,05 % zu NIO notiert im Minus, mit -2,12 %.

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Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.